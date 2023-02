Poprvé se v uničovském dresu představil obránce Jan David, který na podzim odehrál šest duelů za druholigové béčko Sigmy Olomouc. V minulé sezoně naskočil do třiceti zápasů, když Sigma B postupovala z MSFL.

Do utkání vstupoval po jediném tréninku s novými spoluhráči, který absolvoval v pátek. „Jsme rádi, že přišel, protože máme nějaké problémy vzadu a takhle budeme mít více variant. Ještě to není papírově doladěné, ale doufám, že na 99 procent tady bude,“ říkal trenér Jiří Balcárek.

David odehrál proti béčku Baníku celých devadesát minut. Počínal si bez problémů, byl pouze u penaltové situace, ze které Baník dvacet minut před koncem snižoval na 1:2. Jestli se však opravdu jednalo o faul, o tom by se dalo dlouze polemizovat i podle slov ostravského realizačního týmu.

Uničov na domácí umělce působil lepším dojmem než soupeř. Vytvořil si daleko více příležitostí a dvě dokázal proměnit v branku. Nejprve po dvaceti minutách ukázal přehled a dobrou kopací techniku Aleš Krč, když si všiml, že brankář Letáček je venku z brány a z voleje jej přibližně z půlky půlky dokázal přehodit. Ještě před poločasem na jeho trefu navázal Tomáš Komenda, který se nejlépe zorientoval v pokutovém území soupeře.

„Výkon byl poprvé kvalitní, prosazovali jsme se herně. Jsem spokojený, protože jsme začali herní blok a v utkání se objevovaly věci, které trénujeme,“ hodnotil Balcárek.

Zdroj: Michal Muzikant

Ale ne vše bylo ideální. V případě Uničova šlo hlavně o koncovku, jelikož šancí měl více než na dva góly.

„Musíme situace řešit lépe a dohrávat je. Třeba Kuba Vichta šel v první půli dvakrát sám na brankáře. Měli jsme příležitostí několik i v druhém poločase. Jinak ale zasloužená výhra,“ potvrdil domácí kouč.

Ze záložníka asistentem trenéra

Tomu sice scházeli Diblík s Javůrkem, ale jinak měl konečeně k dispozici více hráčů na lavičce. „Máme varianty hlavně směrem dopředu. Marek Hausknecht dobře trénuje a zasloužil by si základ. Pro trenéra je vždy lepší, když má takhle na výběr,“ řekl Balcárek.

Kromě Davida to nevypadá, že by měly přijít ještě nějaké velké změny v kádru. „Chtěli jsme přivést jednoho až dva hráče do základní sestavy, ne tři až čtyři na lavičku,“ připomněl Balcárek.

Jedna změna se ale přece jenom udála. V osmadvaceti letech skončil střední záložník David Bača, který se přesunul na pozici asistenta trenéra. „Má nějaké zdravotní problémy. Pomáhá mi jako asistent a do hry s ním už nepočítám,“ potvrdil Jiří Balcárek.

SK Uničov - FC Baník Ostrava B 2:1 (2:0)

Branky: Krč, Komenda - Elekana z pen.

Uničov: Kvapil (46. Uvízl) - Saňák, Koutný (46. Coufal), David, Sečkář - Vybíral (72. Knebl), Ambrozek (72. Kirschbaum), Svoboda (60. Kamas), Vichta - Krč, Komenda (46. Hausknecht). Trenér: Jiří Balcárek.

Baník B: Letáček - Říha (30. Obuch), Gotsiridse, Měkota, Halda (46. Sergio) - Látal, Stoklásek, Elekana, Drozd (70. Halda), Chukwudi - Provazník. Trenér: Milan Chalupa.