Trenér Dušan Žmolík postrádal brankáře Tomáše Uvízla, zraněni jsou Můčka s Vybíralem, na svatební cestě je obránce Koutek a na zkoušce v Prostějově je Vichta, ve Vyškově pak Ambrozek.

„Bylo nás akorát, naopak Zlín protočil dvě jedenáctky,“ potvrdil Žmolík. Podle toho také utkání vypadalo. V první půli ještě účastník MSFL držel krok a zásluhou Krče šel dokonce ve 35. minutě do vedení, ale ještě do poločasu srovnal Poznar.

„S prvním poločasem jsem spokojený. Hrál se fotbal, který mohl těch pár diváků, kteří přišli, bavit. Oba týmy si vytvořili šance,“ hodnotil Žmolík.

Ve druhé půli už jeho svěřenci inkasovali čtyřikrát. „Proti čerstvým hráčům se klukům hrálo opravdu těžce. Měli toho plné zuby, šlapali vodu a těšili se, až rozhodčí pískne konec a budou si moci odpočinout. Bylo vidět, že jsme všude pozdě a soupeři jsme nestačili vůbec vzdorovat,“ pokračoval kouč.

I přesto si přínos utkání pochvaloval. „V týdnu jsme se věnovali videu, abychom si ukázali, jaké máme vykrývat prostory a jak se pohybovat. Byl to super zápas, ve kterém jsme si to mohli vyzkoušet proti ligovému mančaftu. Na záznam se podívám a určitě si rozebereme, co bylo dobře a co špatně.“

A nebylo to jen taktických věcech, ale také kondičních. „Pro těch deset hráčů to byl extrémně náročný zápas. Bylo to ale určitě lepší, než se vařit na krev někde v parku,“ pousmál se.

Proměny kádru

V Uničovském dresu se pak nově objevili prostějovští Dittmer se Sedláčkem a olomoucký Diblík. „Dittmer s Diblíkem u nás doufám budou pokračovat a podepíší to. U Sedláčka nevím, jaká je dohoda,“ poodhalil Žmolík.

Hanáci se ještě snaží získat posilu na pozici stopera a zbytek budou řešit až podle výsledku testů Vichty a Ambrozka. „Máme vytipovaná jména, ale příchody se budou odvíjet podle toho, jestli tito dva odejdou.“ Vše by však chtěli mít vyřešené do příští středy, kdy Uničov odehraje střetnutí s Prostějovem a následně odjede na soustředění do Kravař. „Tam už chceme mít uzavřený kádr, takže máme deset dní na to vyřešit příchody a odchody,“ uzavřel Žmolík.

FC Fastav Zlín – SK Uničov 5:1 (1:1)

Branky: 36. Poznar, 52. Hrdlička, 62. Čanturišvili, 71. Tkáč, 90. Bobčík – 35. Krč z penalty

Zlín 1. poločas: Rakovan – Fillo, Kolář, Procházka, Nečas – Fantiš, Hlinka, Hrubý, Dramé – Reiter, Poznar.

2. poločas: Šiška – Vraštil, Cedidla, Simerský, Matejov – Hrdlička, Tkáč, Janetzký, Čanturišvili – Pedrito, Bobčík. Trenér: Jelínek.

Uničov: Kalina – Kasal, Koutný, Kamas, Diblík – Dittmer, Bača, Svoboda – Sedláček (85. Kuděla), Komenda, Krč. Trenér: Dušan Žmolík