„Obě mužstva s tím měla problém,“ potvrdil šternberský trenér Ivo Lošťák.

Ten mohl být s první půlkou proti favoritovi spokojený. Uničov si totiž výraznější šance nevytvořil. Naopak na druhé straně byl nejblíže gólu František Zvědělík, který zpoza vápna napálil břevno.

ANKETA: Nejoblíbenější fotbalový klub v okrese Olomouc? Zvolte ho!

„Hráli jsme takový profesorský fotbal. Soupeř byl houževnatý a bylo pro nás těžké se do šance dostat. Nebyl jsem tedy spokojený, nemělo to tempo. Chtěl jsem po hráčích, aby hru zrychlili, protože tam bylo spousta přihrávek dozadu a nehráli jsme dopředu. O půli jsem jim to řekl a pak se to zlepšilo,“ hodnotil Balcárek.

A hned pár sekund po začátku druhého poločasu se prosadil Krč, ale rozhodčí odmával ofsajd. Uničovského útočníka to ale nemuselo mrzet, protože o pár minut později byl faulován Vybíral a nařízenou penaltu Krč bezpečně proměnil.

Zdroj: Michal Muzikant

Uničov si vytvářel více šancí a většinu z nich proměnil. Dalekonosnou střelu Komendy ještě Kopřiva konečky prstů vytáhl na břevno, v 69. minutě už byl ale krátký na dorážku Svobody, který míč o tyč poslal do brány.

Snížit mohl Zvědělík, jeho obstřel ale mířil vedle. V závěrečné desetiminutovce ještě využil chybu v rozehrávce Šternberka Krč a lobem zvýšil na 3:0. Chvíli na to přestřelil z malého vápna, kam se dostal po krásném sólu z půlky hřiště, Vichta. Uničov ještě ale zvládl přidat čtvrtou trefu po akci Komendy s Vybíralem, kdy druhý jmenovaný pozasekával ve vápně jak obránce, tak gólmana a po jeho trefě rozhodčí duel ukončil.

„Jsem rád, že jsme to dohráli s nulou a také, že se nikdo nezranil, protože máme čtyři hráče mimo, kádr je úzký a když někdo vypadne, tak je to problém. U všech je to navíc dlouhodobější, jen Kirschbaum má teploty,“ řekl Balcárek.

FOTO: Krnov si vychutnal uničovskou desítku. Orli postoupili do semifinále

„Uničov je velice kvalitní soupeř, který nám ukázal, na čem ještě musíme zapracovat. Sedmdesát minut bylo z naší strany povedených. Výsledek je docela děsivý, ale byl jsem spokojený,“ hodnotil Lošťák.

„Je to sice jen o soutěž výš, ale ta rychlost a práce s míčem je u Uničova na jiné úrovni. Kluci si navíc vyzkoušeli bránit nadstandardní útočníky Krče s Komendou, na které v divizi nenarazíte. Mrzí mě, že jsme udělali zbytečnou penaltu a ještě jednu zbytečnou chybu. Sami jsme měli dvě šance, které proti takovému soupeři musíme proměnit,“ uzavřel Lošťák.

SK Uničov - FK Šternberk 4:0 (0:0)

Branky: 50. z pen. a 82. Krč, 69. Svoboda, 90. Vybíral.

Uničov: Uvízl - Sečkář, Koutný, David, Coufal - Vichta, Svoboda, Hausknecht, Saňák - Krč, Komenda. Střídali: Kvapil - Vybíral, Kamas. Trenér: Jiří Balcárek.

Šternberk: Kopřiva - Koutek, M. Kuba, Vítek, Smrček - Hustý, Samek - D. Kuba, Zvědělík, Zifčák - Lošťák. Střídali: Vašička, Sedláček, Drmola, Dittrich, Pavela. Trenér: Ivo Lošťák.