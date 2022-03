„V dnešním utkání jsme měli potíže se sestavou. Na stoperu musel zaskakovat levý obránce Sláma, který ani nemá potřebnou výšku. A tu my jsme právě potřebovali. Uherskobrodští se totiž prezentují hrou z hlubokého bloku, ze kterého startují do brejků," říkal po zápase olomoucký kouč Augustin Chromý.

V prvním poločase ale měli Hanáci již od prvních minut viditelnou územní převahu a byli to oni, kdo si vytvářel první šance. Zpočátku je však nebyli schopni dotáhnout až do konce. To se ale změnilo ve 22. minutě, kdy se po rohovém kopu nakonec podařilo dorazit míč za Kratochvílova záda Štěpánu Langerovi. Dominance sigmácké rezervy pak pokračovala i nadále a za dalších osm minut zdvojnásobil náskok svého týmu Jakub Matoušek. Za stavu 2:0 první půle také skončila.

Ta druhá byla ale dost odlišná. Hosté se začali prosazovat díky své fyzické převaze a nejednou brankáři Trefilovi nepříjemně zatopili. Do toho všeho se navíc z obou stran jitřily emoce kvůli některých výroků hlavního arbitra. V této atmosféře utkání směřovalo do svého závěru, ve kterém proměnil nařízenou penaltu hostující Robin Josefík. Na víc se už ale Uherský Brod i přes dlouhé nastavení nezmohl.

„Bylo to v tu chvíli dost nepříjemné. Vedli jsme 2:0, neproměnili jsme pár šancí, soupeř tlačil a podařilo se mu snížit. Navíc nad námi měl Brod fyzickou převahu, kvůli níž se naši techničtí hráči nemohli pořádně dostat do hry," hodnotil olomoucký lodivod. „Závěr byl proto už velice hektický a nám už se nedařilo udržet míč. To musíme do budoucna zlepšit. Jsem rád, že jsme to nakonec zvládli a odnášíme si z tohoto zápasu tři body," uzavřel Augustin Chromý.

Rezerva Sigmy si tak po vítězství 2:1 stále udržuje svou druhou pozici, když na první Kroměříž ztrácí šest bodů a stejný počet čítá i její náskok na třetí Hlučín.

SK Sigma Olomouc B - ČSK Uherský Brod 2:1 (2:0)

Branky: 22. Langer, 30. Matoušek - 86. Josefík (pen.). Rozhodčí: Gasnárek - Marek, Kolář. ŽK: Langer - Švrček, Gettler, Šmatelka, Lorenc, Sklenář, Mančík. Diváci: 106.

Olomouc B: Trefil - David, Sláma, Galus - Vymětalík, Slavíček, Slaměna (60. Yunis), Langer (89. Fabiánek), Matoušek (74. Grečmal) - Vaněček (74. Fiala), Zifčák. Trenér: Augustin Chromý.

Uherský Brod: Kratochvíl - Pavlíček (46. Lorenc), Vrága, Flasar - Švrček, Gettler (73. Sklenář), Šmatelka, Venený - Josefík, Strachoň (73. Mančík), Michalec. Trenér: Martin Onda.