„Je to samozřejmě důležité vítězství. Hráči mě rozhodně nezklamali v nasazení a bojovnosti. A to i přes to, že se Kroměříž prezentovala velice dobrým a koncentrovaným výkonem. To jsme ale věděli, jelikož jsme se na ně připravovali i na videu," říkal po zápase kouč olomouckého béčka Augustin Chromý.