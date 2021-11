„Když prohráváte 0:3, tak můžeme říct že 3:3 je dobré. Bod na domácím hřišti je ztráta. Jak říkal Petr Uličný, doma se musí vyhrávat,“ řekl po utkání trenér béčka Sigmy Augustin Chromý.

Jeho týmu se hrubě nevyvedl úvod. Stoper David namazal chybnou přihrávkou Moučkovi a ten prostřelil brankáře Stejskala. Další dvě branky byly krásné. Z dálky se extrovně trefil přímo do šibenice Ukrajinec Jehor Glušač, s pomocí tyče pak krásným obstřelem zvyšoval už na 3:0 pro hosty David Štrombach. „Chudák náš brankář Stejskal na to nemohl dosáhnout,“ glosoval Chromý, který poslal okamžitě rozcvičovat náhradníky a zdálo se, že ještě v první půli bude střídat.

„Přemýšlel jsem o tom, ale hned jsme dali na 3:1 a mužstvo se chytilo. Pak by byla otázka, jestli bychom tomu pomohli. Pořád jsem věřil, že můžeme zápas otočit,“ řekl Chromý.

A nebyla to marná víra. V 37. minutě se na zadní tyči prosadil Radek Látal, po změně stran pak dvěma brankami v rychlém sledu Sigma vyrovnala. Nejdřív se prosadil Zifčák a pak znovu Látal.

Zbytek duelu byl na jednu branku. Rozhodující gól ale nepadl, byť zejména Látal, který se ve druhém poločase přesunul na křídlo a byl možná nejlepším hráčem zápasu, měl několikrát vítězství na noze. Nepomohla ani dvacetiminutová přesilovka po vyloučení Goncalvese, jenž viděl druhou žlutou kartu za kosu na Matouška.

„Hlavně v začátku bylo vidět, nám chybí automatismy. Hráči spolu hrají často poprvé, musí se chvíli rozkoukat. Pokud bychom v podobné sestavě hráli druhý nebo třetí zápas, tak bychom hráli jinak,“ okomentoval Chromý vysoký počet sedmi hráčů A-týmu v sestavě. „Taky je důležité vidět, v jakém přijdou stavu. Michal Vepřek třeba nehrál měsíc, ale je to zkušený hráč, odehraje si to. Lukáš Greššák taky za nás hrál možná před šesti týdny. I pro ně je to těžké. Nemůžu říct, že by hráli špatně, nebo, že by nebojovali, to vůbec ne. Naopak bych pochválil všechny, že jsme ten bod nakonec ubojovali,“ dodal Chromý.

Jeho tým podzim zakončí s největší pravděpodobností na druhém místě za Kroměříží. „Věřím, že se o postup na jaře popereme,“ dodal kouč.

SK Sigma Olomouc B – 1. SC Znojmo FK 3:3 (1:3)

Branky: 37. a 61. Látal, 58. Zifčák – 14. Moučka, 25. Glušač, 34. Štrombach.

Rozhodčí: Žurovec – Slováček, Macrineanu. ŽK: Matoušek, Spáčil, Langer – Goncalves. ČK: 70. Goncalves (Z.).

Sigma B: Stejskal – Látal, David (87. Piňa), Greššák, Vepřek – Matoušek, Langer, Grygar (46. Slavíček), Spáčil, M. Galus – Zifčák. Trenér: Augustin Chromý.

Znojmo: Przybysz - Russman, Okleštěk (79. Traore), Štrombach (79. Da Silva), Glušač, Kočík, Goncalves, Prokeš, Moučka, Krakovčík, Kirschner (92. Vocílka). Trenér: Alois Skácel.