A Uničovští mohli přidat další branky. Příležitosti si na to vypracovali. „Kuba Vichta šel sám, ale brankář Rakovan ho vychytal, Aleš Krč si zpracovával sám před gólmanem míč, ale následně trefil hráče a po přízemním centru z přímáku dorážel Vybíral, ale trefil zase Rakovana,“ kroutil hlavou Neček.

Do poločasové přestávky tak držel Uničov hubený náskok. A dobře začal i druhé dějství. „Hned jsme šli do brejku, ale zase jsme nedali. To byla chyba. Poločas mohl být klidně 3:0. A takové velké šance jsme měli snad ještě dvě. Rakovan nás ale vychytal,“ nechápal Neček.

Místo navýšení tak přišel trest. Po rohovém kopu srovnal Mach.

Minutu před koncem pak přišel míč za uničovskou obranu a Jan Javůrek stáhl unikajícího soupeře a viděl přímo červenou kartu. „Červená byla jasná,“ uznal hostující kouč.

Kromě zkušeného obránce ale Uničov přišel také o bodový zisk. Ve třetí nastavené minutě totiž po dalším rohovém kopu otočil duel střídající Kovinič, který byl na hřišti pouze deset minut a rozhodl o výhře Zlína.

„Za závěr jsem na některé hráče hrozně naštvaný, protože si vůbec neplnili, co měli. Nechali jsme soupeře otočit, vystřelit, nedostupovali jsme je. Ten jejich přístup mě mrzel. I u těch standardek to byly chyby, že jsme zaspali, i když soupeř šel do krásného náběhu, a zápas si tím prohráli,“ zlobil se Neček,

„Standardky bylo to jediné, z čeho Zlín hrozil. Jinak tam neměl nebezpečnou střelu a my jsme mu je darovali. Kdybychom předtím dali druhý gól, tak je po zápase a jeho obraz by byl absolutně jiný. My jsme si tři body zasloužili, ale… Více než neproduktivita mě mrzí ta nedůslednost,“ uzavřel trenér.

FC Trinity Zlín B - SK Uničov 2:1 (0:1)

Branky: 69. Mach, 90+3. Kovinič - 23. Komenda.

Rozhodčí: Grečmal - Silným Ehrenberger. ŽK: Hellebrand, Červinka - Saňák, Svoboda, Bača. ČK: 89. Javůrek (U.). Diváci: 120

Zlín B: Rakovan - Bobčík, Hellebrand (82. Kovinič), Hrdlička (46. Červinka), Jiráček, Jura, Kulíšek, Mach (71. V. Mlýnek), M. Mlýnek (82. Owusu), Němeček, Reiter. Trenér: Vít Vrtělka.

Uničov: Kvapil - Saňák, Vejvoda, Koutný, Javůrek - Vybíral (87. Coufal), Bača, Svoboda (75. Kamas), Vichta (87. Diblík) - Krč, Komenda (69. Hausknech). Trenér: Jiří Neček.

