Po půl hodině hry pak viděl za vytrvalé protesty kvůli autovému vhazování člen hostujícího realizačního týmu Pavel Býma červenou kartu.

Hned nato se uničovští snad poprvé dostali do pokutového území soupeře a hned z toho byla nádherná trefa. Přetažený centr doputoval až k Aleši Krčovi, který si míč nechal skočit a z voleje jej napálil nechytatelnou křižnou bombou a gólman jej pouze nadzdvihl a o břevno střela zapadla do sítě - 1:0.

„Do té doby jsme neměli šanci, ale Aleš to hezky trefil a odšpuntoval to,“ usmíval se uničovský kouč Jiří Neček.

Ještě do poločasu ale mohlo být srovnáno. Kvítkovice si vytvořily ještě dvě slibné příležitosti. Ta největší přišla v nastavení úvodní půle. Nebezpečnou střelu Kvapil vyrazil pouze před sebe a dorážející útočník míč ve skluzu netrefil ideálně a de facto ani nezakončil.

„První poločas byl soupeř hernější. Věděli jsme, že vhodně doplnil kádr a nechtěli jsme to příliš otvírat. Oni si to dávali, my jsme je nechali a myslím, že to byl dobrý záměr,“ hodnotil Neček.

Ve druhém poločase se hra příliš nezměnila. Po deseti minutách šel ale Uničov do brejku. Kvapil výkopem našel Krče, míč se dostal ke Svobodovi, který si jej navedl přes hráče na pravačku a nechytatelně vystřelil do šibenice. Další nádherný gól a 2:0.

„Šli jsme do druhé půle s tím, že nesmíme zpanikařit, ale spíše přidat další branku a držet balon, což se nám celkem dařilo,“ byl spokojený kouč.

Definitivum mohl přidat po hodině hry Krč. Hosté udělali chybu při rozehrávce a situaci tři na tři zakončil domácí útočník střelou na zadní, byl z toho ale jen roh.

Kvítkovice vykřesaly naději dvacet minut před koncem. Na první pohled špatně kopnutý roh tečoval na přední tyči patičkou Kiška a snížil na 1:2.

„Mohlo nás to znejistit, ale takový centr tam nesmí propadnout. Naštěstí jsme hned dokázali odpovědět,“ byl si vědom Neček.

Uničov si totiž hned za tři minuty vzal dvoubrankové vedení zpět po stejné standardce. Po krásném centru Vichty se hlavou opřel do míče Koutný a brankář jeho pokus dokázal vyrazit pouze do boční sítě.

Ve druhé půli se hra vyrovnala a Uničov už si výsledek hlídal. Čtvrtou branku přidal po dlouhém autu Saňáka střídající Marek Hausknecht.

„Dlouho měly Kvítkovice větší držení míče a my jsme je nedokázali zpresovat, ale pak se ukázala kvalita. Vyšly nám některé akce a soupeř už pak žádné šance neměl. Je z toho takový krásný výsledek 4:1. Musím říct, že pro diváky to byl dobrý zápas a soupeř byl výborný. Věřím, že na něj dokážeme navázat ve Zlíně,“ uzavřel domácí kouč.

SK Uničov - SK Kvítkovice 4:1 (1:0)

Branky: 33. Krč, 54. Svoboda, 73. Koutný, 87. Hausknecht – 70. Kiška

Rozhodčí: Macrineanu - Dedek, Šimoník. ŽK: Javůrek, Koutný, Bača – Pernastkyi, Bala, Šidlík. ČK: 31. Býma (O. - mimo hřiště). Diváci: 218

Uničov: Kvapil – Saňák, Vejvoda, Koutný, Javůrek (79. Sečkář) - Vybíral (89. Diblík), Svoboda, Bača, Vichta (89. Coufal) - Komenda (78. Hausknecht), Krč (89. Kamas). Trenér: Jiří Neček.

Kvítkovice: Semanko – Vychodil, Pernatskyi, Bala, Chovan, Blahuta, Waclawik (79. Přikryl), Dziuba, Gerža, Rapavý (55. Guzik), Kiška (84. Šidlík). Trenér: Petr Zapalač