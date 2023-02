„Je to hrozivé, ale nějak se s tím popereme. Musíme se dát zdravotně do pořádku,“ je si vědom trenér Uničova Jiří Balcárek.

Ten prozatím v týmu nepřivítal žádné nové posily, ač při prvním tréninku prozradil, že o dvou jménech klub jedná. Využívá tak dva dorostence Knebla a Blechtu, kteří odehráli také půl hodinu ve Vyškově.

Aby těch zranění nebylo málo, tak ve střetnutí s druholigovým celkem se hned ve druhé minutě zranil obránce Jan Javůrek a musel střídat. „Je to svalového původu a uvidíme, na jak dlouho to bude,“ řekl Balcárek.

Samotné utkání ovlivnily chyby jeho hráčů. „První gól padl po chybě ve středu obrany, přišla průniková přihrávka a soupeř šel sám. Při druhém byla zase chyba na pravé straně,“ viděl kouč.

Ještě před poločasem dokázal Uničov snížit zásluhou Tomáše Komendy, který proměnil penaltu, jenž byla nařízená po faulu na Jakuba Vichtu.

V samotném závěru však Vyškov své vítězství potvrdil, když brankáři Kvapilovi vypadl centr a Němeček doklepl do prázdné brány.

„Dáváme si góly sami. Stejně tomu bylo v minulém utkání s béčkem Sigmy. Je to škoda, protože to znehodnocuje náš výkon. Jinak jsem s utkáním spokojený. Hrálo se sice za extrémních podmínek - obrovská zima a obrovský vítr, ale kluci to odpracovali. Dívám se na to stále z kondičního hlediska. Soupeř byl navíc kvalitou hodně vysoko,“ hodnotil Balcárek.

Jeho svěřenci se však nyní můžou těšit, že jim hlavní část kondiční přípravy skončila. Mají za sebou soustředění ve Vésce a nyní by se měli věnovat už hlavně herním věcem. „Kondiční blok jsme soustředěním ukončili. Jsem spokojený, protože to bylo náročné a máme hodně naběháno. Doufám, že se to projeví v mistrovských zápasech,“ uzavřel Jiří Balcárek.

V sobotu v 11 hodin se pak Uničov představí svým fanouškům letos poprvé na domácí půdě. Na umělé trávě přivítá béčko Baníku Ostrava.

MFK Vyškov - SK Uničov 3:1 (2:1)

Branky: 35. Lacík, 38. Alegue, 86. Němeček – 43. z pen. Komenda.

Vyškov - I. poločas: Kinský (20. Kvapil) – Oulehla, Sampson, Matys, Fulnek – Jambor, Cheick – Benny, Alexis, Toure – Lacík. II. poločas: Kvapil – Ilko, Musa, Srubek, Němeček – Golden, Štěpánek – Lual, Krška, Klesa – Bayo. Trenér: Jan Trousil.

Uničov: Uvízl (46. Kvapil) - Saňák, Coufal, Koutný (60. Kirschbaum), Javůrek (3. Vybíral) - Vichta (60. Knebl), Kamas Hausknecht, Sečkář - Krč (60. Blechta), Komenda.