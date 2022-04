„V dnešním utkání proti sobě nastoupil druhý a třetí tým tabulky. Hlučín se dlouhodobě prezentuje výbornou defenzivou. A prokázali to i dnes. Fyzicky to jsou velice vyspělí hráči, kteří navíc také umí kombinovat. Proti takovým mužstvům se vždycky těžko hraje," říkal po zápase trenér béčka Sigmy Augustin Chromý.

První půle příliš fotbalové krásy nepobrala. Hra se z větší části odehrávala v prostředku hřiště či okolo pomezních čar a oba brankáři spíše mrzli. Nebylo se tak čemu divit, když po úvodních pětačtyřiceti minutách svítil na ukazateli skóre stav 0:0.

„Na začátku jsme byli dost nervózní, z čehož pramenila nepřesnost. Nedostali jsme se ke kombinaci, která je nám vlastní. Na druhou stranu ale soupeř dobře bránil," hodnotil kouč Hanáků.

Po změně stran se, co se střílení gólů týče, pokračovalo v nastoleném trendu. Hra už ale vypadalo o něco lépe. Hlavně ze strany domácích, kteří se stále častěji dostávali do šancí a dokonce nastřelili dvě tyčky. Nutno ale dodat, že jim k tomu dopomohlo vyloučení hostujícíhjo Waly v 64. minutě.

„V druhém poločase jsme si vytvořili slibný tlak, ale bohužel se nám z něj nepodařilo skórovat. Trefili jsme dvě tyčky, jednu David a druhou Zifčák. Z toho jsem trochu zklamaný. Minimálně jeden gól by to utkání rozhodl. Navíc by soupeř musel začít hrát jinak, čímž by se začaly otevírat i prostory pro naše lehkonohé hráče." mrzelo Chromého.

Nakonec ale hosté nebyli jediní, kdo musel dohrávat v deseti. V 87. minutě totiž červenou kartu uviděl i domácí Ricardo Piňa. „Ricardo už jenom hasil chybu spoluhráče a bohužel to takto odnesl. Jeho zákrok byl ale důležitý. Soupeř by totiž šel sám na branku," uzavřel Augustin Chromý.

Diváci se tak nakonec žádné branky nedočkali. Rezerva Sigmy tak i nadále zůstává na druhém místě tabulky, pět bodů za Kroměříží, která velice překvapivě padla na půdě Otrokovic. Hlučín zůstává se šestibodovým odstupem třetí, bodově se na něj však dotáhlo béčko Baníku Ostrava.

SK Sigma Olomouc B - FC Hlučín 0:0

Rozhodčí: Bebenek - Volek, Lukašík. ŽK: Zifčák, Slavíček - Lapeš, Plesník. ČK: Piňa - Wala. Diváci: 100.

Olomouc B: Trefil - David, Sláma (83. Fiala), Galus, Vepřek - Slaměna (83. Vymětalík), Langer (59. Yunis), Matoušek (34. Hadaš), Šíp (59. Piňa), Slavíček - Zifčák. Trenér: Augustin Chromý.

Hlučín: Lapeš - Wala, Hasala, Lehnert, Holzer, Neumann (80. Ptáček), Lokša (73. Wolf), Plesník, Smékal (89. Buchvaldek), Mládek, Moučka (80. Dostál). Trenér: Filip Smékal.