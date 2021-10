Rezerva Sigmy tak minimálně do soboty na čele zůstane, ale musí čekat, jak zahrají soupeři z Ostravy a Kroměříže, na které mají Hanáci jednobodový náskok.

„Těžko penaltové situace hodnotit z lavičky, musím se podívat na video. Každopádně mrzí, když můžete z pokutového kopu zvýšit na 3:1 těsně před koncem, ale místo toho máte nakonec jen bod, ještě když to vypadalo, že utkání můžeme dohrát,“ smutnil Chromý.

A posila z áčka Zifčák Olomouci vrátil vedení. Dokonce v 88. minutě kopal Spáčil další penaltu. Bohužel pro hosty ale neproměnil. Naopak o dvě minuty později na druhé straně penaltu Bobčík dal a bylo to 2:2.

Po změně stran Zlín srovnal, ale Hanáci zbraně nesložili. „Nevzdali jsme to, byli jsme nebezpeční dopředu, kde máme šikovné a rychlé hráče,“ pochvaloval si Chromý.

Jenže potom přišla první rána. Červenou kartu za faul viděl Grygar. „Bylo to po naší standardce, Grygar běžel stejnou rychlostí jako soupeř a vlétl tam možná až zbytečně prudce, protože se vraceli další hráči, kteří tomu mohli zabránit, ale těžko mu to vyčítat,“ pokračoval kouč.

Fotbalisté Sigmy Olomouc B se vydali potvrdit své vedoucí postavení v MSFL do Zlína, kde se utkali s béčkem Fastavu. S posilami z áčka, ale bez jedničky Tadeáše Stoppena, který si plní reprezentační povinnosti v kategorii U19, Hanáci po dlouhé době inkasovali, v závěru neproměnili penaltu a rázem soupeř srovnal na konečných 2:2.

