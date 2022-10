V posledních čtyřech zápasech viděli hráči Uničova hned třikrát červenou kartu a utkání MSFL tak museli dohrávat v deseti. Proti béčku Slovácka šel předčasně do sprch Jakub Coufal, minulý týden to byl Aleš Krč, který tak v neděli proti béčku Baníku chyběl a právě v tomto duelu nedohrál Tomáš Uvízl.

Ten se rozhodl vyběhnout v 80. minutě na dlouhý míč směřující za jeho obránce, jenže u míče byl později než nigerijský fotbalista Baníku Emmanuel, který si míč kolem něj propíchl, a tak mu nezbylo nic jiného, než Emmanuela podrazit, jinak by pravděpodobně šel ostravský celek do vedení.

„Když to vyplyne z takové situace, tak se to dá, ale každopádně bychom si to měli lépe pohlídat. Ale bylo tam předtím i vyloučení z nedisciplinovanosti, to je velký problém. Nemáme tak široký kádr a když se k tomu připojí nemoci a zranění tak se to těžko lepí,“ hodnotil trenér Uničova Jiří Balcárek, kterému kromě Krče chyběli také zraněný Bača a nemocný Saňák.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Do brány tak musel z lavičky nerozchytaný Jan Kvapil. Baník v poslední desetiminutovce tlačil, ale pořádnou střelu na uničovského gólmana nevyslal. Ten pochytal pár centrů a udržel čisté konto.

„Nebylo to pro něj lehké, ale zvládl to. Je to gólman, který tady chytal pravidelně. Oba jsou pro mě brankáři číslo jedna,“ popisoval Balcárek.

Baník měl po celý zápas navrch, ale šance si vypracoval pouze v jeho úvodu, kdy nastřelil také tyč. Domácí celek žádnou větší příležitost za devadesát minut neměl.

„Pořád se nám nedaří dostat se do šancí. Chybí nám kvalita v útočné fázi. Zvládneme to takticky, ale potom tam jsou technické nedostatky - zpracování, neobejdeme hráče… Nedostáváme se do situací, do kterých bychom chtěli. Často míč ztrácíme prvním nebo druhým dotekem,“ vypočítával Balcárek.

Vzhledem k síle soupeře a okolnostem v závěru duelu kouč bod bere. „Pro nás je dobrý. Baník má výsledky, které tady potvrdil výkonem. Ale je to vrtkavé s výkonem některých hráčů spokojený nejsem,“ uzavřel Balcárek.

V dalším kole se jeho svěřenci představí na půdě nováčka soutěže Frýdlantu nad Ostravicí.

SK Uničov - FC Baník Ostrava B 0:0

Rozhodčí: Cieslar - Marek, Mayer. ŽK: Ambrozek, Javůrek. ČK: 80. Uvízl (Uničov). Diváci: 261.

Uničov: Uvízl - Diblík (81. Kvapil), Coufal, Koutný, Javůrek - Vichta (71. Hausknecht), Kirschbaum, Ambrozek (87. Kamas), Svoboda, Sečkář (46. Vybíral) - Komenda. Trenér: Jiří Balcárek.

Baník B: Murin - Zálešák (86. Krupička), Měkota, Juroška, Chukwudi (58. Barkov), Drozd (77. Emmanuel), Holaň, Fulnek, Říha, Smékal (77. Obuch), Sotorník (58. Jaroň). Trenér: Milan Chalupa.