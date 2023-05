Fotbalisté Uničova jsou v perfektní formě. O víkendu vyhráli pojedenácté v řadě. Domácímu Hodonínu uštědřili v MSFL porážku 0:3.

Utkání hodnotí hostující Michael Sečkář a domácí Milan Kadlec. | Video: Jaroslav Kolísek

Souboj dvou týmů, které mají na jaře velmi dobrou formu, měl vyrovnaný úvod. Ve 27. minutě ale hosté otevřeli skóre. Hodonín dokázal odvrátit dva rohové kopy, následně ale poslal centr do vápna Sečkář a po odrazech dostal míč do sítě důrazný Komenda.

„Potom vzal soupeř chvíli opratě do svých rukou. My jsme si k tomu o poločase něco řekli, kluci to vzali za své a ve druhé půli jsme utkání během pár minut rozhodli,“ hodnotil trenér Uničova Jiří Balcárek.

Hned čtyři minuty po změně stran si totiž navedl míč na střelu Ambrozek a z pětadvaceti metrů trefil krásně k tyči. O chvíli později byl ve vápně faulován Krč a Ambrozek nařízený pokutový kop proměnil, když poslal brankáře na druhou stranu - 3:0.

Balcárek o kariéře, mládí na škváře, dnešních podmínkách či menší kvalitě hráčů

„Utkání jsme kontrolovali a jsem rád, že jsme ho zvládli a silný Hodonín nepustili do žádné šance. Uvízl nemusel řešit žádnou závažnou situaci,“ byl spokojený kouč.

Uničov tak vyhrál jedenáctý zápas v řadě. Díky tomu je na třetím místě tabulky MSFL a na vedoucí Kroměříž ztrácí už jen šest bodů. O první příčce ale zatím příliš nepřemýšlí.

„Nechci říkat alibi, ale nebavíme se o tom. Hrajeme, jak hrajeme, jsme za to rádi a chceme sérii co nejvíce prodloužit. Myslím, že za tím stojí týmovost, soudržnost, dobrá atmosféra v klubu. Samozřejmě určitě také dobrá zimní příprava,“ uzavřel Jiří Balcárek.

Už ve středu pak změří síly uničovští hráči s Velkým Meziříčím. Utkání startuje v 17 hodin.

FK Hodonín - SK Uničov 0:3 (0:1)

Branky: 27. Komenda, 49. a 56. z pen. Ambrozek.

Rozhodčí: Rosický – Mayer, Kostelník. ŽK: Bobčík, Jáger - Ambrozek. Diváci: 245.

Hodonín: Adamec – Papež, Glushach (63. Raisigl), Kyselka, Sukup (57. Mazuch), Pernica (85. Hamrle), Bobčík (85. Kadlec), Holek (57. Jáger), Bohun, Langer, Dunda. Trenér: Pavol Švantner

Uničov: Uvízl – Diblík, David, Svoboda, Ambrozek (77. Saňák), Vichta, Komenda (63. Javůrek), Vybíral (83. Coufal), Sečkář (77. Kamas), Krč (83. Hausknecht), Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.