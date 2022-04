Podle kouče Skácela stály za prohrou Znojma individuální přešlapy. „Šli jsme s tím do toho, že nesmíme dělat chyby. Hráli jsme s největší kvalitou, která usiluje o postup a nemůže se s nimi rovnat, když jsme jim góly darovali," hřímal lodivod 1. SC.

První dvě branky domácí obdrželi z kopačky posily z áčka Pavla Zifčáka. „Udělali jsme první manko, balón prošel a pak se to vezlo. Cítili jsme z Olomouce respekt. Předtím jsme vyhráli pět utkání za sebou a když to nevyšlo se silným soupeřem, tak si to nebudeme nějak vykládat. Prostě jedeme dál," dodal Skácel.

Po změně stran dokázalo Znojmo sice snížit, ale na inkasovanou branku zareagoval během šesti minut Bednár a Olomouc opět uklidnil.

S respektem přistupoval k předehrávce třiatřicátého kola MSFL stratég Sigmy Augustin Chromý. „Pamatuji si zde zápasy, v nichž jsme výrazně prohráli. Ke Znojmu mám vždy respekt. Viděl jsem jejich poslední výsledky a výkony znojemských hráčů. Hlavní obavy jsme měli z jejich velké produktivity dopředu. Od první do poslední minuty jsem nabádal hráče, ať hrají poctivou defenzivu, která nám zajistila výsledek," hodnotil pro klubový web Chromý.

Výhru 4:1 pečetil v nastavení Fiala, ještě předtím pak viděl červenou kartu domácí Tkadlec. Olomouc díky tomu navýšila náskok na čele tabulky MSFL na Kroměříž už na čtyři body. Nejbližší pronásledovatel má však zápas k dobru.

„Měli jsme dost slibných akcí už předtím. Ricardo Piňa, znovu Zifčák, nebo Slavíček měli dobré šance, ale neskórovali jsme. Povedlo se to až Fialovi. Celkově si myslím, že právě fakt, že máme po kom sáhnout na lavičku a třeba ještě zkvalitnit náš výkon, je v posledních zápasech hodně důležitý a hraje v náš prospěch,“ popisoval Chromý.

Už o víkendu v neděli v 10.15 čeká Sigmu „derby“ s Uničovem. „Máme za sebou dva těžké zápasy venku, které jsme zvládli. Čeká nás ale možná ještě těžší zápas s Uničovem doma. Prakticky celou jejich sestavu jsem trénoval v Sigmě, takže k nim máme respekt, je to dobrý soupeř,“ řekl Chromý.

1. SC Znojmo - SK Sigma Olomouc 1:4 (0:2)

Branky: 52. Štrombach – 21. a 44. Zifčák, 58. Bednár, 90+1. Fiala. Rozhodčí: Řezníček – Bělák, Dorotík. ŽK: Tkadlec, Štrombach, Kartišovs – Langer. ČK: 89. Tkadlec (Z.). Diváci: 350.

Olomouc B: Trefil – David, Šíp (70. Galus), Hadaš (46. Piňa), Langer (90+2. Fabiánek), Sláma, Bednár, Uriča (70. Grečmal), Slavíček, Zifčák (90. Fiala), Bukhal. Trenér: Augustin Chromý.