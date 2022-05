„Bylo vidět, že kluci moc chtějí a tušili, že to může být poslední zápas. Měli jsme tři mečboly, ale nechtěl jsem o tom moc mluvit, abychom to nepokazili, jak se to stává v tenise,“ smál se po zápase kouč Augustin Chromý.

V první půli, ve které měli Hanáci více ze hry, dlouho žádný gólový moment nepřicházel. Až pět minut před přestávkou nařídil sudí Dudek za faul ve vápně pro Sigmu pokutový kop, ke kterému se postavil Jiří Sláma a neomylně poslal míč do Zádrapova protipohybu.

Poločasové skóre dávalo velkou naději tomu, že by mohli být přítomní diváci brzy svědky mistrovských oslav. A tuto naději ještě více přiživil v 68. minutě Pavel Zifčák, který z levé strany propálil Zádrapu podruhé. Hosté o pět minut později zásluhou Adama Fily snížili, na víc se už ale nezmohli.

A tak po závěrečném hvizdu skutečně nastalo nekontrolované křepčení, šampus stříkal všude kolem a místní ovzduší provoněly mistrovské doutníky. Olomoucká Sigma bude mít od příštího ročníku svého zástupce v obou nejvyšších českých soutěžích.

Zdroj: David Kubatík/Deník

„Soupeř byl těžký. Byl to přece jen jeden ze dvou soupeřů, který nás na podzim porazil. Myslím si ale, že jsme hráli mnohem lépe. A to i přes to, že v celku Rosic byli velezkušení hráči a za nás nastoupili čtyři dorostenci a zbytek tvořili mladíci do 22 let,“ smekl před svými svěřenci Chromý.

„To se projevovalo hlavně při odražených míčích, které jsme nezískávali, protože to soupeři vždy lépe načetli. Na druhou stranu ale, když už jsme se k míči dostali, tak se šikovnost našich hráčů projevila naplno. Kamenem úrazu mohlo být to, že jsme neproměnili dost šancí. Zápas se totiž mohl dohrávat úplně jinak, klidněji,“ dodal.

A kde viděl hlavní zlomové okamžiky sezony, které rozhodly, že vše nakonec dopadlo tak, jak dopadlo? „Klíčová utkání byla asi ta, ve kterých jsme s mladými hráči v sestavě zvítězili v Uničově nebo v Kroměříži. Kluky bych chtěl ohromně pochválit za to, jak to zvládli, ač na nich bylo často vidět, že nemají tolik zkušeností,“ uzavřel Augustin Chromý.

SK Sigma Olomouc B – FC Slovan Rosice 2:1 (1:0)

Branky: 40. Sláma (z pen.), 68. Zifčák – 73. Fila.

Rozhodčí: Dudek – Svoboda, Hanák. ŽK: Zezula (ROS). Diváci: 50.

Olomouc B: Stoppen – Slavíček, David, Bednár, Sláma – Hadaš (69. Galus), Matoušek (75. Buchal), Fabiánek, Langer, Šíp (69. Uriča) – Zifčák. Trenér: Augustin Chromý.

Rosice: Zádrapa – Černý, Zezula, Drbal (78. Kršák), Praks – Přikryl, Buchta, Novák, Kozel (58. Fila) – Koláčný, Přerovský. Trenér: Petr Čejka.