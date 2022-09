FOTO a VIDEA: Uničov konečně prolomil sérii proher. S Hranicemi bral ale jen bod

Bojovné utkání s minimem gólů přinesl zápas pátého kola MSFL mezi dvěma týmy z nižších pater tabulky. Uničovem a nováčkem z Hranic. Do vedení šli hosté, za něž se z penalty trefil Jakub Rolinc a zanedlouho vyrovnal za domácí tým Tomáš Komenda. To však bylo, co se vstřelených branek týče, vše. Uničov je tak se sedmi body desátý a Hranice s šesti body čtrnácté.

Fotografie ze zápasu 5. kola MSFL mezi celky SK Uničov a SK Hranice | Foto: Deník/David Kubatík