Po rozvolnění protiepidemických opatření zase ožívají hřiště mužstev z nižších soutěží.

„My jsme tedy chodili trénovat i ve skupinkách po šesti, protože o to byl mezi kluky zájem, ale to byla vážně jen taková udržovačka. Přihrávky, něco málo herní formou, aby neztratili cit pro míč, ale to bylo tak všechno,“ popsal dění v uplynulých týdnech Jiří Derco, trenér divizního HFK Olomouc.

Od tohoto týdne ale může přivítat mužstvo pohromadě a dokonce už jsou v plánu i zápasy. V sobotu s osmnáctkou Sigmy, další středu s Přerovem.

„Pak zase bude volno a sejdeme se v lednu na přípravu,“ řekl Derco. Samozřejmě s dovětkem „pokud to situace dovolí.“

„To jsou ale věci, které nemůžu ovlivnit. Snažím se tím vůbec nezatěžovat,“ dodal holický kouč.

Uničov kromě zápasů čeká i individuální plán

Na umělku vyběhl hned první den, kdy to bylo možné i třetiligový Uničov.

Na hráčích bylo vidět, že se na vzájemnou konfrontaci těší a hon za míčem jim chyběl, což potvrdil i jejich kouč Dušan Žmolík.

,,Přistupujeme k tomu jako by byl leden a normální příprava. Na prvních dvou trénincích jsme hráli fotbálky, které ale měly úroveň. Chtěl jsem na závěr doběhat nějaké věci, ale když jsem viděl to tempo, tak jsem od toho ustoupil.“

Jeho svěřenci se nemusí bát, že by přes Vánoce nabrali nadbytečná kila. Také oni totiž ještě před svátky zvládnou dva přátelské zápasy a pak si budou plnit individuální plán.

,,Teď pojedeme čtyřikrát týdně a chtěl bych, aby se kluci udržovali a neztratili to, co teď naběháme. Začít bychom měli hned čtvrtého ledna, protože nevíme, kdy bude start soutěže, ale myslím, že moc času nebude,“ zakončil Dušan Žmolík.

V souvislosti se startem jarní části MSFL zaznělo dokonce i datum 30. ledna, oficiálně ovšem zatím nebylo nic schváleno.

Sigma B měla výhodu díky profíkům

Už zhruba měsíc oproti ostatním trénují hráči béčka olomoucké Sigmy.

„Měli jsme výhodu v tom, že jsme mohli běžet podle režimu pro profesionální sportovce. I když to bylo bez využití šaten a kluci se mohli převlékat jen na střídačce,“ prozradil trenér rezervy Augustin Chromý.

„Zápasy jsme samozřejmě hrát nemohli, ale aspoň jsme měli modelové mezi sebou,“ pokračoval zkušený kouč.

Do těchto duelů naskakovali fotbalisté ze širšího kádru ligového áčka, kteří se nedostali do hry, jako Yunis, Šíp, Trefil, Kerbr, Vepřek nebo Štěrba.

„Hráli jsme normálně na dvakrát 45 minut, šlapalo se do toho naplno a mělo to kvalitu. Jediná nekvalita byl rozhodčí, což jsem byl já a pískal jsem zásadně ze středového kruhu,“ usmál se Chromý.

Už v úterý se jeho svěřenci utkají se Šumperkem. „Rádi bychom pak odehráli ještě jedno utkání. Pak už budou Vánoce,“ dodal.

Nové Sady: V prosinci fotbálek, od ledna příprava

Fotbalisté divizních Nových Sadů mívají zpravidla od poloviny prosince do půlky ledna úplné volno. Letošní příprava bude ale trochu odlišná. Díky nedávnému částečnému rozvolnění se budou tentokrát až do Vánoc scházet na hřišti.

„Určitě dvakrát týdně, abychom se trochu udržovali,“ říká trenér Rostislav Sobek.

„Jinak na zimu chystáme soustředění a domlouváme přípravné zápasy. Bude samozřejmě záležet na omezeních, které se týkají nákazy,“ dodává.

„Tréninkový plán stavíme od začátku ledna, o pár týdnů dřív než obvykle, protože se počítá s dřívějším startem jarní části sezony. Hned jak to po Novém roce půjde, začneme trénovat, nejpozději od 7. ledna,“ prozradil.

PLÁNOVANÁ UTKÁNÍ

SIGMA B

Sigma B – Šumperk (úterý 8. 12.)

další soupeř v jednání

UNIČOV

Uničov – Šumperk

Uničov – Ústí nad Orlicí

(oba termíny v jednání, pravděpodobně pátek, nebo sobota)

HFK OLOMOUC

HFK – Sigma U18 (sobota 12. 12.)

HFK – Přerov (středa 16. 12.)

NOVÉ SADY

Nové Sady – Přerov (středa 9. 12.)