Velká sláva se chystala před úvodním kolem nového ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy. Po patnácti letech skončil v barvách Uničova kapitán a legenda Roman Vejvoda, se kterým se klub chtěl stylově rozloučit. Jenže plány pokazila prohra s Velkým Meziříčím.

SK Uničov se před startem sezony rozloučil s Romanem Vejvodou. | Foto: Deník / Michal Muzikant

„Představovali jsme si jinou rozlučku, a také jiné otevření zrekonstruovaného stadionu. Mohli jsme lidem, co na tom makali, dát dárek v podobě vítězství, ale to se nepovedlo,“ hodnotil zklamaný trenér Dušan Žmolík prohru 1:3. Roman Vejvoda si užil svůj poslední zápas v Uničově a byl zapsán jako asistent trenéra. O den dřív přitom pomohl vstřelenou brankou v dresu Olešnice k vítězství v Náměšti na Hané 4:1 a vstoupil tak vítězně do svého nového hráčského angažmá v ambiciózním klubu z I. A třídy.