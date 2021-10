V úvodním poločase Kroměříž dvakrát pláchla po levé straně a byly z toho dvě branky. „Nehráli jsme špatně, ale vlastními věcmi jsme soupeři darovali oba góly. Kroměříž v první půli nic jiného neměla,“ kroutil hlavou uničovský kouč Žmolík.

Ale Uničov ani přes nepříznivé skóre zbraně nesložil. „V kabině jsem apeloval na to, že nesmíme mít hlavy dole, protože jsme to byli my, kdo hraje fotbal a oni nás jen vytrestali,“ prozradil Žmolík.

A v prvním poločase téměř neviditelný Krč dvěma brankami dokázal srovnat. Obzvláště první gól stál za to. Uničovský kanonýr ve výskoku zalepil míč a z otočky jej z voleje poslal k tyči.

„Chtěli jsme dát do hry více důrazu, protože míče se neodrážejí k tomu, kdo je šťastnější, ale k tomu, kdo je důraznější a díky tomu jsme dali druhý gól,“ chválil Žmolík.

Mezi oběma trefami ještě domácí zachránil Bala, který vykopl míč z brankové čáry už překonaného Kaliny. „Bylo by asi po zápase, kdyby dali na 3:1,“ shodovali se diváci na tribunách.

Po vyrovnávací trefě to ale vypadalo, že Uničov může souboj dokonce otočit. „Věřil tomu asi každý na stadionu. My jsme hráli ve druhé půli parádní fotbal, byli jsme v laufu a klukům všechno vycházelo,“ hodnotil Žmolík.

Jenže třetí branku jeho hráči nepřidali, i když měli několik závarů a akcí, které mohli vyřešit jinak.

A v 90. minutě přišel šok. Ze standardní situace se přes zeď prosadil Sklenář a v hostujícím táboře vypukla euforie. Naopak domácí hráči po závěrečném hvizdu padli na trávník.

„Předcházel tomu souboj na půlce, kde jsme mohli situaci přerušit. Místo toho faulujeme až před vápnem. Zahasili jsme těžší akce, o to více zarážející je, že tuhle ne a Kroměříž nás zmrazila,“ litoval Žmolík.

Fotbalisté Uničova nezažívají nejpovedenější období, hlavně co se zápasů na domácím stadionu týče. V letošní sezoně ze šesti pokusů dokázali na vlastním hřišti vyhrát pouze jednou. Navíc doma táhnou sérii čtyř nevyhraných zápasů, z nichž hned tři prohráli.

„Je to strašné, vadí to hráčům, mně, vedení, fanouškům a každému, kdo se tady o fotbal zajímá. Proti Kroměříži ale kluci nechali na hřišti úplně všechno a chtěli udělat fanouškům radost. Udělali jsme z toho krásný duel,“ uzavřel Žmolík.

SK Uničov - SK HS Kroměříž 2:3 (0:2)

Branky: 54. a 73. Krč – 19. Zavadil, 36. Houser, 90+2. Sklenář.

Rozhodčí: Slabý – Žurovec, Řezníček. ŽK: Ambrozek, Krč, Kamas - Matoušek. Diváci: 225

Uničov: Kalina – Koutek, Koutný, Bala, Můčka – Ambrozek, Bača (42. Šidlík), Svoboda – Kamas, Komenda, Krč. Trenér: Dušan Žmolík.

Kroměříž: Dostál – Lhotecký (90+3. Vyhlíd), Zavadil, Tiahlo, Cupák, Machálek, Matoušek, Houser, Jeleček, Červenka (73. Votava), Plecitý (63. Sklenář). Trenér: Bronislav Červenka.