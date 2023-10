/FOTO+VIDEO/Fotbalisté Uničova ještě v 63. minutě prohrávali v MSFL se Startem Brno 0:2. V závěrečné pětiminutovce však otočil na 3:2 zásluhou Tomáše Komendy a proměněné penalty Jana Ambrozka.

Penalta Uničova | Video: Michal Muzikant

Úvodní poločas začal hodně rozpačitě pro hlavního rozhodčího Matěje Dudka. Ten totiž už v první desetiminutovce pustil souboj hostujícího stopera, který poslal k zemi domácího Hausknechta, jenž mohl jít sám na bránu. Diskutabilní pak byl i zákrok v pokutovém území na uničovského Martina Vybírala. Ani tady se však penalta nepískala.

„Vždycky ty situace vidíte ve prospěch svého mužstva, tak jsem je viděl i já, ale musím se podívat na video,“ nechtěl přímo hodnotit výroku sudího uničovský trenér Jiří Balcárek. Tomu v duelu chyběl zraněný kanonýr Aleš Krč a bez něj se Uničov nemohl dlouho prosadit.

Těsně před přestávkou se pak dostali do vedení hosté. Po rohovém kopu hlavičkoval vytáhlý Martin Březina. Uničov se tak nepoučil z předešlé obdobné situace, kdy Březina rovněž zakončoval, ale gól nedal.

„Máme s tím dlouhodobě problémy, že ze standardek góly nedáváme, ale inkasujeme. Nejsme v řadě aktivní, nejdeme do souboje. Když míč letí několik sekund, tak se tam musíme dostat, aby nemohl hlavičkovat takhle sám,“ hodnotil kouč.

Na nepříznivý stav reagoval domácí kouč Jiří Balcárek hned trojím střídáním a změnou rozestavení na tři stopery.

To ale Uničovu příliš nesedlo. Během pěti minut mohlo být po zápase, protože nejprve šli hosté do úniku po standardce domácích, ale brankář Kvapil ve spolupráci s rychlým návratem Vichty vše vyřešili. Chvíli nato pravděpodobně odpustil rozhodčí penaltu také proti domácím, když David poslal k zemi útočícího hráče a minimálně z tribuny to vypadalo jako faul. „I tady bych řekl, že to byla penalta, ale jak říkám, musím se podívat na video,“ uznal Balcárek.

Start však po dalším z brejků přece jenom druhou branku přidal. Už to vypadalo, že vracející se Vybíral míč získal, ale hostující hráč na zemi ještě přiklepl svému spoluhráči a Kaláb zvýšil na 2:0.

„Viděl jsem, že změna rozestavení nefunguje a reagoval jsem na to. Přešli jsme zpět na 4-4-2,“ sdělil domácí trenér.

A to přineslo snížení. Jakub Vichta svojí levačkou perfektně zakroutil míč z přímého kopu kolem zdi a bylo to 1:2.

Uničov následně byl lepším týmem a do hry se dostali také dva dorostenci. Právě po jejich spolupráci mohl padnout vyrovnávací gól, jenže Bittner centr Suchánka usměrnil pouze do míst, kde byl brankář. „Tisíciprocentní šance, kdyby to dal kamkoliv jinam, je to gól,“ věděl Balcárek.

Jeho hráče ale přece jenom nakonec spasila standardka. Vichtův roh si totiž našel Tomáš Komenda a desátým gólem v ročníku MSFL vyrovnal.

Aby toho nebylo málo, tak v devadesáté minutě byl faulován ve vápně hostů Martin Vybíral a Jan Ambrozek penaltu proměnil a dokonal obrat.

„Velký respekt pro mančaft, že se takhle semkl. Není jednoduché v jakékoliv soutěži, proti jakémukoliv soupeři otočit zápas ze stavu 0:2. My jsme soupeře pak zatlačili a po snížení jsem věřil, že můžeme vyrovnat. Fotbal vám pak někdy přinese takový obrat a tím je hezký. Urvali jsme to silou charakterem a vůlí,“ byl spokojený Balcárek.

Naopak hosté byli hodně nespokojeni se ztrátou bodů a také s výkonem rozhodčího, kterému ještě několik minut po závěrečném hvizdu nadávali. „Já bych se ale do hodnocení nepouštěl. Musíme to přijmout, jak to je,“ uzavřel Jiří Balcárek.

Uničov se tak dotáhl na vedoucí béčko Baníku Ostrava na rozdíl dvou bodů.

SK Uničov - Start Brno 3:2 (0:1)

Branky: 63. Vichta, 86. Komenda, 90. Ambrozek (pen.) – 41. Březina, 58. Kaláb

Rozhodčí: Dudek – Proske, Silný. ŽK: Ambrozek, David – Duda, Pařízek. Diváci: 190.

Uničov: Kvapil – Diblík (46. Sklenář), Saňák (46. Vichta), David, Hausknecht (78. Bittner), Ambrozek, Komenda, Vybíral, Michl (46. Javůrek), Kamas (78. Suchánek), Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.