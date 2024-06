„Jsem sváteční střelec, ani si nepamatuji, kdy jsem dal naposledy gól, ale v Uničově jsem dal. To vím. Platil jsem za něj,“ smál se po vítězném utkání, které Uničov v rámci MSFL zvládl poměrem 3:0 Martin Diblík.

Musel by pátrat dlouho, protože na něj čekal více než dva roky a byl to jeho teprve třetí gól v mužské kategorii. Premiéru měl 13. listopadu 2021 proti Vrchovině. Před angažmá v Uničově se mu nepodařilo vstřelit branku ani za béčko Sigmy.

„Bylo to dlouhé čekání, ale když jsem viděl, jak skvěle mě Suchoš našel a jak jsem to trefil, tak jsem si věřil, že to tam padne. Měl jsem to na silnější pravačku a gólman neměl šanci to vytáhnout,“ popisoval svoji trefu.

Diblík paradoxně nastoupil na pozici levého obránce, byť normálně hraje zprava. Není tedy čas, aby zůstal vlevo, když mu to z tama pálí? „Nevím, těžko říct. Nevadí mi to, ale asi mi více vyhovuje pravá strana. Nalevo je Honza Javůrek, který má ligové zkušenosti a je to adekvátní varianta. My jsme to teď slepovali dohromady, protože nám vypadl Venca Koutný a zranil se Jarda Saňák, tak jsem tam naskočil,“ sdělil pětadvacetiletý fotbalista.

Samozřejmě se stal ihned terčem vtípků. „V kabině už padalo, jestli jsem vůbec někdy dal gól a jestli nechci něco zaplatit do kasy. Ale už nic dávat nebudu, branku jsem dal, ale už si to asi nikdo nepamatuje,“ pokračoval v dobré náladě.

„Mám raději ty přihrávky, když vytvořím šanci a nachystám to spoluhráčům. Já jsem nikdy nebyl střelec. Jen na tréninku mi to občas padá, ale někdy ani tam ne,“ přiznal.

„Kdyby neměl Suchánka, tak ten gól nedá. Udělejte s ním rozhovor, ať má památku, protože už nikdy gól nedá,“ prohodil trenér Uničova Petar Aleksijević, když procházel kolem.

„Ale dám. Třeba se teď rozstřílím, nebo to zase rok či dva bude trvat,“ odpovídal Diblík.

Ten v Uničově kroutí třetí sezonu, předtím působil v Sigmě Olomouc. „Ambice ale nevím, jestli jsou vyšší. Kombinuji to teď s prací. V Uničově jsem spokojený, hrávám, i když občas jsem teď střídal. Za tuhle sezonu mohlo být gólů a asistencí víc. Jako tým jsme měli vyšší ambice, ale pár zápasů se nepovedlo a ztráceli jsme body, je to všelijaké, ale můžeme být spíše spokojeni, protože jsme nahoře,“ uzavřel šumperský odchovanec hodnocením sezony. Uničov je kolo před koncem pátý.