„Kdo se přišel podívat, tak si musel fotbal užívat. Byl pěkný, ale pro mě stresující. I přes vedení 3:0 jsme nakonec bojovali o výhru. Nevím, kdy naposledy jsem byl na zápase, ve kterém padlo deset gólů a ještě bylo spoustu dalších šancí,“ hodnotil po utkání uničovský trenér Petar Aleksijević.

Jeho tým nejprve spálil dvě tutovky z malého vápna, poté ale během půl hodiny nasázel tři branky. Po podobných akcích a přihrávkách pod sebe se prosadili Grygar, Hausknecht a po teči také Komenda. Zdálo se, že ve 33. minutě bylo hotovo. Jenže omyl.

To naznačil závěr první půle, čtyři minuty před přestávkou totiž Zbrojovka snížila. A hned po příchodu ze šaten to bylo už jen o gól.

„Musím se na to podívat, protože mě zarazilo, že jsme nezachytávali náběhy soupeře a lehce se nám dostával za obranu. Prvnímu gólu předcházela ztráta a byli jsme otevření, tam to chápu, u druhého jsme pak dvakrát prohráli osobní souboj. Navíc jsme si říkali, že do druhé půle nastoupíme, jakoby to bylo 0:0 a nebudeme to otvírat,“ kroutil hlavou domácí lodivod.

„Nemyslím si ale, že bychom byli uspokojení, to jsem z kluků necítil. Brno totiž mělo šance i za stavu 1:0 nebo 2:0,“ odmítl.

Rohový kop Uničova proti Brnu B | Video: Michal Muzikant

Brno mělo dokonce šanci na srovnání, stejně tak mohl Uničov odskočit na 4:2, což se nakonec povedlo, když se v 64. minutě trefil Červeň. Jenže ani tohle nerozhodlo, protože po velké chybě uničovské obrany Zbrojovka opět snížila.

„Byli jsme ve čtyřech zformovaní a stejně jsme náběh nezachytili. Musíme si na to dát pozor,“ je si vědom Aleksijević.

Definitivum přišlo pro jeho tým až pět minut před koncem. Svoboda individuální akcí si pohrál s obránci Brna a dal pátý gól Uničova.

Mladíci soupeře ale nadále chtěli ještě se zápasem něco udělat, což se jim stalo osudným a zkušený Uničov do otevřené obrany ještě dvakrát udeřil. Prosadili se střídající Saňák i Suchánek.

„Jsem šťastný, že si vytváříme šance, ale musíme se vyvarovat zkratům. Mohli jsme za ně zaplatit velkou daň, kdybychom nevyhráli takhle rozehraný zápas. Výsledek vypadá, že jsme byli o třídu lepší, ale pro Brno je krutý, protože má sílu, kvalitu, hráči talent i pohyb. Byli silní na míči a musím oba týmy pochválit, protože chtěly hrát. U nás jsem rád, že se neopíráme o jedno jméno, ale o kolektiv. Navíc nám teď pomohli i střídající hráči,“ byl spokojený Aleksijević.

„Tentokrát jsme šance proměnili, ale opět jsme udělali spoustu chyb. Musíme na to dávat pozor, stojí nás to hodně sil a musíme se vracet na začátek. Je to složité i psychicky. Klobouk dolů, že jsme zvládli sedmi góly,“ dodal.

SK Uničov - FC Zbrojovka Brno B 7:3 (3:1)

Branky: 12. Grygar, 19. Hausknecht, 33. Komenda, 64. Červeň, 85. Svoboda, 87. Saňák, 90. Suchánek – 41. a 47. Černý, 73. Pragr.

Rozhodčí: Proske – Vejtasa, Lukašík. ŽK: Ambrozek (U.). Diváci: 268

Uničov: Král - Červeň, David, Koutný, Javůrek (62. Diblík) - Ambrozek (88. Suchánek), Grygar, Svoboda (88. Sklenář) - Hausknecht, Komenda, Werani (79. Saňák). Trenér: Petar Aleksijević.

Brno B: Kostelný - Vít, Šlapanský, Večeřa, Kučera (81. Pavlík), Strnad (65. Kříž), Polášek, Peška, Hübel (46. Pragr), Štepanovský, Černý (73. Dirda). Trenér: Marek Zúbek.