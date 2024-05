Fotbalistům Uničova se v posledních kolech MSFL nedaří. Popáté v řadě nevyhráli. Ve středečním utkání navíc schytali ve Znojmě od tamního mezinárodního výběru čtyři branky, sami nedali ani jednu.

SK Uničov | Foto: Jan Kvapil

Rozhodnuto bylo už po prvním poločase, kdy hosté inkasovali třikrát. „Znojmo mělo aktivnější nástup do utkání, my jsme jim to ale usnadnili, protože po našich dvou individuálních chybách vedlo 2:0,“ litoval trenér Uničova Petar Aleksijević.

Odpor Uničova zlomila branka do šatny, která padla minutu před přestávkou. Pět minut po změně stran navíc inkasovali počtvrté, když hattrick dokonal Gomes Ferreira.

Analýza: Co se Sigmě (ne)povedlo: Místo Evropy propadák, naštvaní fans

„Vstoupili jsme do druhého poločasu, že jsme s tím ještě chtěli něco udělat, ale opět jsme udělali individuální chybu. Nemůžu říct, že by nás Znojmo nějak přehrávalo, ale porážka je zasloužená. Po čtvrtém gólu jsme tam nějaké pološance měli, ale… Nepřistoupili jsme k utkání, jak jsme chtěli,“ pokračoval hostující lodivod.

Uničov tak prožívá výsledkovou krizi, ze které mu prozatím nepomohli ani vracející se hráči po zranění. Aleksijevićovi svěřenci nevyhráli už popáté v řadě. „Nelze se vymlouvat na nic jiného než nás samotné. Neprocházíme ideálním obdobím, někteří kluci byli zranění a formu ovlivňuje více faktorů. Není to povedená série, ale nikdo z nás nevěší hlavy dolů. Musíme si zápasy vyhodnocovat a najít řešení, jak se z toho dostat,“ dodal trenér.

Šanci bude mít Uničov už v neděli v domácím utkání proti Hlučínu, který je sedmý, ale má stejně bodů jako pátý Uničov. Duel se hraje v 10.15.

Po zraněních válí Novák v Újezdě. Hattrick po letech. Nastoupí ještě za Medlov?

1. SC Znojmo FK - SK Uničov 4:0 (3:0)

Branky: 10., 44. a 50. Gomes Ferreira, 31. Velosa Pereira.

Rozhodčí: Mayer - Kolář, Terber. ŽK: Frigerio. Diváci: 130.

Znojmo: Škugor – Ivanović, Carneiro Rodrigues, Neto De Sousa (55.Bessa Rocha Ferreira), Abdellaoui (84.Afonso Rodrigues), Gomes Ferreira (68.De Almeida Parede Neto), Frigerio, Velosa Pereira (55.Aires Dos Reis), Lukčo, Ferreira Viegas, Nzanza (68.Silas). Trenér: Rui Miguel Félix Amorim Reis

Uničov: Kvapil – Diblík, Sklenář, Svoboda, Hausknecht, Ambrozek (87.Kovář), Vichta (60.Saňák), Komenda (60.Krč), Vybíral (87.Šembera), Javůrek, Koutný. Trenér: Petar Aleksijević.