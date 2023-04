„Je to u něj o sebejistotě a řešení některých situací. Bývá zakřiknutý a někdy neprodá, co v něm doopravdy je. Já v něm vidím daleko víc. Za něj jsem dvakrát rád, že se prosadil právě on,“ věří trenér SK Hranice Roman Matějka.

Drobný křídelník má v sobě dynamiku a výbušnost, rychlost mu rozhodně nechybí. Proč se (zatím) neprosadil v Sigmě?

„Pokud zlepší bránění, finální přihrávku a bude se více dostávat do zakončení, což po něm chceme, bude z něj výborný hráč. Pokud zlepší statistická čísla, stoprocentně po něm začnou z vyšších soutěží pošilhávat,“ myslí si Matějka.

Uničov byl o level výš

První krok Koláček udělal v pátek proti Uničovu, když si našel povedený centr Dittmera a okamžitou střelou snížil na konečných 1:3. „Výborný balon od Adama, jen jsem se soustředil, abych to trefil, kam jsem chtěl,“ pokrčil po zápase rameny.

K dosavadní jedné asistenci v MSFL tak přidal i první gól, raději by ale viděl na kontě svého týmu získané body.

„Začali jsme dobře, konečně jsme hráli po zemi, to, co jsme chtěli. Pak jsme ale přešli ke hře, kterou praktikovat nechceme. To jsou dlouhé míče. Vepředu nás tam moc nebylo,“ všiml si Koláček, který do hry šel až v 77. minutě.

To už jeho tým prohrával 0:3 a bylo de facto po zápase. Hranice mohly mrzet i vlastní chyby.

„Chyba… Vždy, když se stane chyba, dá se to nahradit dalšími hráči. Začali nás přehrávat a byli o level výš,“ uznal David Koláček.

Uničov studoval video, v Hranicích dominoval. Musíme jít dál, řekl Matějka

Fanoušci jsou skvělí

Do Hranic přišel před nováčkovskou sezonou v MSFL a trenéra Matějku už v létě okamžitě zaujal. „Jsem v Hranicích velmi spokojený. Hranice mě vychovaly, rád jsem se na přípravu vrátil a dopadlo to,“ pochvaluje si křídelník.

„Je to neskutečně pracovitý a slušný kluk. Výborně rychlostně vybavený, poctivý směrem dozadu. Má veškeré parametry, aby už teď mohl hrát třetí ligu,“ věří kouč Matějka.

Zatím David Koláček odehrál 15 utkání v MSFL, osmkrát nastoupil v základu, sedmkrát šel do hry coby střídající hráč. Odehrál 689 minut a ještě ani jednou celý zápas. Dostane více prostoru pomoci Hranicím k lepšímu než 14. místu v tabulce?

„Podzim byl povedený, na to, že jsme byli nováček. Na jaře to ale musíme zlepšit, abychom v MSFL zůstali,“ dobře ví Koláček.

Pomoci by Hranicím mohli výborní fanoušci, kteří bývají slyšet i vidět. „Fanoušci jsou skvělí, podporují nás každý zápas. Doma i venku,“ uzavřel nadějný fotbalista s jedním startem za českou reprezentaci do 15 let.

