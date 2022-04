„Jsem rád, že tyhle zápasy dopadly dobře,“ usmíval se po utkání.

Jeho svěřenci do zápasu dobře vstoupili a už ve třetí minutě po centru Sečkáře a hlavičce Bači vedli 1:0.

Následně měl dvě velké příležitosti Brod. Špatné vyběhnutí brankáře Kaliny ale hosté nepotrestali, následně nastřelili z přímého kopu tyč a dorážka mířila nad.

„Kdyby to proměnili, asi by to vypadalo jinak. Tam si ale Mara Kalina musí zařvat. Nakonec ale chytil jiné věci a posbíral centry. Máme tři gólmany a slíbil jsem jim, že šanci dostanou všichni. Musíme jejich minutáž rozdělit, aby pomáhali týmu,“ poodhalil Neček.

Ještě do poločasu pak uklidnil uničovské Aleš Krč, který zvýšil na 2:0.

„Ale upozorňoval jsem kluky, že to není hotové a dokud nedáme třetí gól, tak bude utkání otevřené,“ byl si vědom kouč.

A hosté opravdu na chvíli duel zdramatizovali, když centr z rohového kopu tečoval za vlastního brankáře Roman Vejvoda.

„Věděli jsme, že mají nepříjemné standardky, což se projevilo,“ uznal Neček.

Jenže zálusk Uherského Brodu na bodový zisk během tří minut odmítl stoper Roman Bala. Ten nejprve vymetl z přímého kopu šibenici střelou přes zeď. A o tři minuty později se prosadil po standardních situaci.

„Tím prvním krásným gólem překvapil mě i celou lavku. Nikdo nečekal, že to takhle trefí. Navíc jsem myslel, že to bude kopat Honza Ambrozek,“ sdělil šéf uničovské lavičky.

„Výsledek 4:1 je krásný, ale že bychom zas až tak oslavovali. Dávali jsme si na ně majzla, protože jsem Uherský Brod dvakrát viděl a věděl jsem, že hraje důrazně,“ uzavřel Jiří Neček.

Uničov tak díky výhře poskočil na pátou příčku MSFL a v příštím kole je čeká derby. V neděli zavítají na půdu 10.15 lídra soutěže Sigmy Olomouc B.

SK Uničov - ČSK Uherský Brod 4:1 (2:0)

Branky: 70. a 73. Bala, 3. Bača, 40. Krč - 64. Vejvoda vlastní.

Rozhodčí: Pospíšil – Macrineanu, Řezníček. ŽK: Knebl - Venený. Diváci: 166.

Uničov: Kalina – Koutný, Vejvoda, Bala – Diblík (75. Můčka), Ambrozek, Kamas, Bača (83. Knebl), Sečkář (64. Vybíral) – Komenda (75. Šidlík), Krč (83. Štaffa). Trenér: Jiří Neček.

U. Brod: Jícha – Pavlíček, Košák, Malenovský (64. Michalec), Švrček (87. Kúdela), Gettler (64. Gettler), Josefík (80. Zámečník), Strachoň, Šmatelka (80. Nevařil), Vrága, Venený. Trenér: Martin Onda.