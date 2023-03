O víkendu měli hrát fotbalisté Uničova již druhý zápas jarní části Moravskoslezské fotbalové ligy. Na domácím hřišti měli přivítat béčko Zlína. Hrát se ale nebude.

SK Uničov - FK Šternberk 4:0 | Foto: Deník/Michal Muzikant

Hráčům Uničova není přán vstup do mistrovských střetnutí. V neděli v 10.15 byl naplánován zápas proti Zlínu B, ale kvůli hřišti hrát opět nebudou. „Je to odloženo kvůli terénu. Když na to člověk stoupne, tak to čvachtá. Jedním zápasem bychom si trávník rozbili na celé jaro. Stálo by to spoustu peněz a takhle se na tom nedá hrát,“ sdělil trenér SK Uničov Jiří Balcárek.

Variantou byla také umělá tráva. Jenže ta je v Uničově menších rozměrů a kluby se tak raději dohodly na odložení. „Obě strany se shodly, že nechtějí hrát na umělce,“ potvrdil Balcárek.

Náročný duben

Nový termín tak zní středa 26. dubna. Pro Uničov půjde o hodně výživný měsíc. Odehraje v něm hned šest soutěžních duelů, protože už předešlý zápas s Kvítkovicemi si odložil z minulého týdne na 18. dubna. Čeká je tedy sled zápasů - neděle, pátek, úterý, sobota, středa, sobota.

„Nemyslím si, že to pro nás bude problém. Pro hráče je vždycky lepší, když můžou nastoupit k zápasům než trénovat,“ myslí si kouč.

Je to tak již druhé odsunutí začátku soutěže. Minulý víkend měl Uničov vstoupit do MSFL duelem v Kvítkovicích. Utkání ale bylo odloženo rovněž pro špatný terén a svěřenci Jiřího Balcárka místo toho sehráli přípravný zápas na umělé trávě v Šumperku proti tamnímu klubu (0:2).

Proběhlo jednání o podobě MSFL a divizí. Týmy mají jasno, neustoupí

Tentokrát je ale tak zábavný náhradní program nečeká. „Dostali za úkol jít si zaběhat a přes aplikaci mi to pošlou, aby neměli sobotu i neděli volnou a absolvovali zátěž,“ uzavřel Jiří Balcárek.

Už v pátek 17. března by pak měl Uničov konečně odehrát první ostrý jarní zápas na půdě Hlučína v 17 hodin.