Hned od prvních minut zatlačili domácí soupeře hluboko do defenzivy a vytvářeli si velké šance.

„Celý týden jsme se připravovali na to, že Znojmo bude bránit v deseti lidech, takže jsme museli být trpěliví a zkoušeli jsme si kombinace do plné obrany. Měli jsme velké příležitosti, ale trvalo nám, než jsme dali úvodní gól,“ začal s hodnocením uničovský trenér Žmolík.

Přesně po půl hodině hry se odrazil z rohu míč k Aleši Krčovi a ten z voleje napálil míč do sítě. „To byla první známka úspěchu,“ věděl Žmolík.

A David Bača to potvrdil, když chvíli po Krčovi napálil míč zpoza vápna ještě větší ranou nádherně k tyči a dodal klid na kopačky svých spoluhráčů. Ještě před poločasem se podruhé prosadil Krč a vypadalo to, že Znojmo je zralé na ručník.

Jenže do druhého poločasu hostující mužstvo vletělo, zatímco Uničov působil hodně vlažně a byl z toho kontaktní gól. „Nevím, čím to bylo. O přestávce jsme se bavili, že to takhle nemůže hrát, ale soupeř neměl co ztratit,“ hledal důvody Žmolík.

Uničovští vládnou tabulce střelců

Přesto domácí ukázali, v čem jsou silní. Nejprve po nádherné kombinaci vrátil tříbrankové vedení Uničovu Komenda a hned nato zkompletoval druhý zápas po sobě hattrick Krč, který se s devíti brankami osamostatnil na čele tabulky střelců. Stíhá jej osmigólový Ambrozek, který nedělní gólový účet zakončil trefou na 6:2 a sedmigólový Komenda. „Je důležitý, aby to kluky bavilo, abych viděl úsměv na jejich tvářích. To je podstata fotbalu,“ byl spokojený kouč.

„Druhý poločas jsme nehráli extra dobře. Sice jsme přidali další góly, ale zbytečně jsme dva dostali, a to je doma škoda. Znojmo jsme vzhledem ke stavu pouštěli moc do hry a měli jsme směrem dozadu mezery,“ nechápal Žmolík.

Byl však spokojený s tím, že i nadále jsou jeho hráči hladoví po gólech a při rozhodnutém stavu nikam nezalezou: „Nesnáším a ani jsem to neměl rád jako hráč, když jsme vedli a hráli nějakou údržbu. To potom ztrácí smysl trávit na hřišti posledních třicet minut. Myslím, že je na našem fotbalu vidět, že se snažíme hrát pořád dopředu. Kluci to nerozbíjí nějakými kličkami, aby se zviditelnili, protože se zviditelňují nejvíce právě tímhle fotbalem, že se píše, že ten dal tolik gólů a Uničov má tolik gólů.“

Byli jsme za blbce, teď bavíme

A je to vidět i na skóre v celkové tabulce 32:14. „Máme to na tom postavený. První kola jsme útočili, ale nedávali góly a byli jsme za blbce. Protrhli jsme to, kluci se uklidnili a teď jsme rádi, že můžeme lidi bavit vstřelenými brankami ve vyšší míře,“ pokračoval s úsměvem.

Přesto ví, že nic nedostanou zadarmo a třetí místo, kam se vyšplhali budou muset bránit hned příští týden proti Uherskému Brodu a rovněž můžou zaútočit na první místo Vyškova, na který ztrácí dva body. „Apeluji na hráče, ať jsme pokorní. Musíme zůstat nohama na zemi, protože další víkend můžeme být za blbce, když to podceníme. Každý fanoušek zapomene, jak se hrálo před týdnem. Přijdou zápasy, které vyhrajeme 1:0 a za ten jeden gól budeme rádi,“ zvážněl Žmolík na závěr.

SK Uničov – 1. SC Znojmo 6:2 (3:0)

Branky: 30., 43. a 65. Krč, 34. Bača, 62. Komenda, 84. Ambrozek – 53. Krakovčík, 70. Okleštěk. Rozhodčí: Rosický – Pfeifer, Richtár. ŽK: Ambrozek, Bača – Longo, Moravec, Prokeš. Diváci: 250.

Uničov: Uvízl – Kasal, Koutný, Krayzel, Můčka – Ambrozek, Bača, Vasiljev (83. Kamas) – Vichta (68. Vybíral), Komenda (87. Purzitidis), Krč. Trenér: Dušan Žmolík.

Znojmo: Záleský – Zedníček, Krakovčík, Blažík (81. Prokeš), Pacula (52. Longo, 58. Řegola), Fládr, Malár, Garčic (70. Pohanka), Okleštěk, Moravec (75. Bašič), Kirschner. Trenér: Milan Volf.