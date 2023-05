Potřinácté v řadě zvítězil fotbalový Uničov v MSFL. Tentokrát nedal na domácím hřišti šanci Znojmu, které porazil díky brankám ve druhé půli 3:0.

SK Uničov | Foto: Deník/Libor Kopl

Celý první poločas se snažili fotbalisté Uničova najít okénko v defenzivě Znojma. Drželi míč a měli optickou převahu, ale hosté je do nějakých stoprocentních šancí nepouštěli. V desáté minutě zahrozil po centru Krč, ale jeho slabá střela mířila přesně do míst, kde stál brankář Škugor. Ještě před poločasem nádherně vypálil zpoza vápna Ambrozek, ale Škugor jeho pumelici vytáhl na roh.

„Soupeř hrál dobře organizovaně v hlubokém bloku. Stál v pěti na vápně a nám se nedařilo se tam dostat a blok narušit nějakým obejítím hráče a podobně. Chyběl mi tam od útočných hráčů větší pohyb, proto jsme se nemohli prosadit. Chtěl jsem ale, abychom hráli trpělivě,“ hodnotil trenér Uničova Jiří Balcárek.

Největší šanci Znojma mu vyprodukoval sám Uničov. Malá domů z poloviny hřiště totiž přeskočila Uvízlovi nohu a domácí gólman míč tak tak dohnal před brankovou čárou. V tu chvíli muselo domácím hodně zatrnout.

FOTO: Záchrana je doma. Prostějov doma skolil slávistické béčko třemi brankami

„Bylo by pro nás těžké, kdybychom dostali první gól. Ale mužstvo má takovou vnitřní sílu a věří si, že by to dokázalo otočit,“ řekl domácí kouč.

Druhý poločas nabídl stejný obrázek jako ten první. Jen s rozdílem, že začaly padat branky. V 52. minutě našel Sečkář Komendu, který poslal míč před bránu, Krč ještě promáchl, ale za ním byl Svoboda a Uničov vedl.

„Věřil jsem, že první gól to odšpuntuje, což se také potvrdilo. Pak už jsme drželi míč a byli dominantní,“ usmál se Balcárek.

Po hodině hry se totiž trefil hlavou nejlepší střelec týmu a druhý nejlepší v celé soutěži Aleš Krč a v 72. minutě dokonal konečné skóre 3:0 jednadvacátým zásahem v sezoně. K vyrovnání jeho maxima z ročníku 2016/17 mu tak chybí dvě branky.

„Když jsme nastupovali, tak jsem mu trošku gól prorokoval,“ prozradil Balcárek.

Skóre se mohlo ještě měnit v devadesáté minutě, kdy si konečně první příležitost vytvořili také hosté, jenže střela z úhlu skončila jen na tyči.

„Daří se nám hra, ale apeloval jsem na hráče, abychom utkání dohráli s nulou. V závěru jsme hráli trošku lajdácky a byly tam zbytečné ztráty,“ všiml si kouč.

Problém v I. B třídě? Hráč nastoupil „na černo“, tým kvůli tomu může spadnout

Tři kola před koncem se Uničov osamostatnil na třetí příčce MSFL o tři body před béčkem Baníku. Na první Kroměříž ztrácí nadále šest bodů a na druhý Hlučín body čtyři.

„Teď máme anglický týden, čekají nás ve středu Vítkovice a ač jsou poslední, tak to nebude jednoduché. Budeme chtít zápas zvládnout. Potom máme doma Rosice a závěr v Kroměříži,“ nastínil Balcárek. Rád by se svým týmem natáhl třináctizápasovou sérii vítězství na šestnáct duelů.

SK Uničov - 1. SC Znojmo FK 3:0 (0:0)

Branky: 61. a 72. Krč, 52. Svoboda.

Rozhodčí: Dedek – Proske, Brázdil. ŽK: Vybíral, Komenda, Ambrozek, Balcárek - Ivanovič, Kartišovs. Diváci: 352.

Uničov: Uvízl - Diblík, David, Koutný (76. Kamas), Sečkář - Vybíral (72. Javůrek), Ambrozek (76. Coufal), Svoboda, Vichta (72. Saňák) - Komenda (72. Hausknecht), Krč. Trenér: Jiří Balcárek.