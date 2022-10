Běžela 72. minuta zápasu MSFL mezi Uničovem a Hodonínem. Na ukazateli svítilo skóre 1:1 a Uničov se nemohl dostat do žádné vážnější šance. Vyzkoušel to tedy vrchem. Centr do vápna sice hosté odvrátili, ale míč si našel stoper Jakub Coufal a z rohu vápna napálil míč na přední tyč - 2:1.

„Věřil jsem si. Když jsem se podíval, tak jsem byl v dobré pozici a prostě jsem to zkusil a sedlo mi to,“ usmíval se devatenáctiletý odchovanec Sigmy Olomouc, který do Uničova zamířil v létě na hostování.

Přitom první soutěžní zápasy mu příliš nevycházely. Proti Slovácku B viděl červenou kartu už ve 28. minutě a jeho spoluhráči oslabení nezvládli (0:2). Po odpykaném trestu přišel duel v Blansku a dvě brzké chyby, po kterých Uničov inkasoval a prohrál 1:2.

„I proto jsem rád, že jsem se prosadil a mohl jsem to klukům vrátit. V Blansku jsem udělal dvě chyby, po kterých padly góly. Cítil jsem vinu i za tu červenou,“ popisoval Coufal.

„Kdyby tam byl proti Blansku zkušený stoper, tak by si asi prostor pohlídal a gól by nepadlo. Máme ale dost mladých hráčů a vnímám, že se zlepšují a každá chyba je obohatí. Tady ten gól trefil perfektně,“ přidal svůj komentář trenér Jiří Balcárek.

Na první gól v uničovském dresu mu tak stačilo jako stoperovi jen devět duelů a trefil se hodně netradičně. „Když už, tak jsem dával góly ze standardek. Z větší vzdálenosti jsem ještě nedal,“ potvrdil Coufal, který bude muset za první gólovou radost zaplatit něco do klubové kasy. „Vůbec nevím, kolik to bude stát, ale doufám, že ne moc,“ smál se.

Zároveň se stal také terčem vtípků hned po zápase, kdy kolem něj procházející spoluhráč pronesl: „Gól roku.“ „Je jasné, že to tak bude, ale nevadí mi to, je to sranda,“ okomentoval to Coufal.

Nemuselo být ale tak veselo. Uničov šel sice už v šesté minutě do vedení díky gólu Krče, který se prosadil z voleje po centru Sečkáře, ale následně ještě do poločasu inkasoval, když Holek obešel brankáře.

„Vydařil se nám vstup, dali jsme rychlý gól, ale pak jsme si mysleli, že to půjde samo. Hodonín nás začal přehrávat v soubojových věcech a silově se dostávali do šancí,“ hodnotil Balcárek.

Po Coufalově trefě mohl zápas skončit nakonec klidně o tři góly. Jenže Vichta dvakrát v samostatném úniku selhal a neprosadil se tváří v tvář brankáři ani Krč. To byly tři tutové příležitosti, kterými mohli domácí rozhodnout.

„Bylo to těžké utkání, které jsme mohli rozhodnout daleko dříve. Ale stáhli jsme útočníka Komendu, zesílili jsme střed a hráli na tři stopery. Hodonín totiž začal nakopávat míče, Holek je uhrával tělem a také je prodlužoval. My jsme naopak chtěli dostat balony na zem na Ambrozka a Kubu Svobodu a dávat je do krajů, což se nám nedařilo, bylo to pořád nahoře a v souboji,“ pokračoval Balcárek.

Místo toho v nastavení hlavičkoval hodonínský hráč nebezpečně ve vápně, ale Kvapil byl pozorný a udržel vítězství 2:1.

„Říkal jsem hráčům, aby soupeře atakovali a nedocházelo k dlouhým míčům. Kdyby vyrovnali tak bych to neovlivnil. Nedali jsme šance, tak potom už musíme tři body uskákat a ubojovat,“ uzavřel Balcárek.

SK Uničov - FK Hodonín 2:1 (1:1)

Branky: 6. Krč, 73. Coufal – 39. Holek.

Rozhodčí: Ogrodník - Svoboda, Řezníček. ŽK: Švantner, Dunda. Diváci: 187.

Uničov: Kvapil – Diblík (46. Saňák), Coufal, Svoboda (69. Kamas), Ambrozek, Vichta, Komenda (82. Kirschbaum), Vybíral (46. Hausknecht), Sečkář (69. Javůrek), Krč, Koutný. Trenér: Jiří Balcárek.

Hodonín: Petráš – Helísek (78. Kadlec), Dressler, Sukup, Pazdera, Švantner, Bobčík, Holek (86. Smékal), Bohun (86. Kyselka), Langer, Dunda. Trenér: Pavol Švantner.