Rezervní tým Baníku nepatří mezi oblíbené soupeře Uničova. Svěřenci Dušana Žmolíka s ním od návratu béček do třetí ligy nevyhráli ani jeden duel. Do neděle měli na kontě jednu soutěžní porážku a jednu remízu a k tomu ještě s Ostravou padli také v přátelském utkání.

Nelichotivá bilance se potvrdila. Po půl hodině hry totiž šli hosté do vedení zásluhou Jaroně. Ještě do poločasu pak navýšil ostravské vedení Smékal.

„V prvním poločase jsme byli katastrofální a výkon byl hrozný,“ nechápal trenér Uničova Dušan Žmolík.

O přestávce sáhl domácí lodivod ke dvěma střídáním. „Ale nebojím se říct, že jich mohlo být klidně deset,“ popisoval.

Ve druhém dějství se Uničovu povedlo utkání zdramatizovat, když se po standardní situaci a závaru v pokutovém území Baníku prosadil Komenda.

„V tuhle chvíli to bylo hratelné,“ věděl Žmolík. Jeho hráči se tlačili do ofenzivy, což Baníku vyhovovalo a ten hrozil z brejků. A jeden se mu povedl a vyústil v branku, kterou dal v 62. minutě Chvěja.

„Tenhle gól zlomil zápas. My jsme se sice ještě snažili s utkáním něco udělat, ale byla to z naší strany kreč. Pouze jsme nakopávali balony a žádná šance z toho nebyla,“ přiblížil Žmolík.

„Baník hrál dobře a rychle. My jsme věděli, že také musíme hrát rychle a dávat míč včas od nohy. Jenže jsme chtěli hrát fotbal na více než dva doteky, což se soupeřem, který na nás byl nachystaný kondičně i rychlostně, nešlo,. Nezasloužili jsme si bodovat,“ hodnotil Žmolík.

V příštím kole čeká Uničov souboj na půdě dalšího béčka. Tentokrát poměří síly se Slováckem. „Nemůžeme ten zápas hodit za hlavu. Musíme si jej rozebrat a najít důvody, proč to takhle dopadlo. Doufám, že se to podaří, zapracujeme na tom a příští týden to bude lepší,“ uzavřel Dušan Žmolík.

SK Uničov - FC Baník Ostrava B 1:3 (0:2)

Branky: 53. Komenda – 29. Jaroň, 39. Smékal, 62. Chvěja.

Rozhodčí: Páral – Kulička, Pospíšil. ŽK: Můčka, Dittmer. Diváci: 213.

Uničov: Kalina – Diblík (66. Koutek), Koutný, Straňák, Můčka – Svoboda, Bača, Kamas (46. Dittmer) – M. Vybíral (46. Šidlík), Komenda, Krč (80. P. Vybíral). Trenér: Dušan Žmolik.

Baník: Murín – Zálešák, Harušťák, Boháč, Jaroň (88. Holaň), Chvěja (88. Stoklásek), Martiník (75. Říha), Sanneh, Kulig, Smékal (82. Blahuta), Kostka (75. Fulnek). Trenér: Tomáš Hejdušek.