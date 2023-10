Na úvod namazal soupeřovu útočníkovi Němcovi přímo do běhu a hrubkou daroval soupeři…

„Nevím, jak to bere trenér, kdo je pro něj jednička. Ze začátku jsem chytal, pak měl větší důvěru Uve po povedeném pohárovém utkání, ale teď jsem dostal možnost vrátit se do sestavy a ukázat, že na to mám,“ říká dvaadvacetiletý Kvapil, který se vrátil mezi tři tyče v ostrém zápase po měsíci a třech zápasech Uničova bez výhry (2 porážky, 1 remíza - sedm inkasovaných branek).

„Ne, že by Tomáš Uvízl za branky mohl, ale chtěl jsem, aby si ufoukl. Chtěli jsme něco změnit,“ přiblížil trenér Uničova Jiří Balcárek.

A tah se mu povedl. Uničov ani jednou neinkasoval a posílené béčko Slovácka o hráče z ligového áčka v neděli porazil 1:0 a Kvapil se zaskvěl obzvláště v závěru, kdy těsné vedení udržel.

„Řekl bych, že jsem odvedl dobrý výkon, méně gólů už dostat nemůžu, takže jsem spokojený,“ usmál se po utkání.

Nejtěžší zákrok přišel přibližně deset minut před koncem, kdy vyrazil míč reflexivně na brankové čáře. „V první moment jsem střelu vůbec neviděl. Z ničeho nic vyplula a snažil jsem se udělat nějaký zákrok, abych jakýmkoliv způsobem zabránil gólu. Naštěstí jsem byl dostatečně dlouhý,“ přiblížil sitauci ze svého pohledu.

A o chvíli později musel vyrážet dělovku z kopačky jedné z posil z áčka Jurečky. „Těmto střelám říkám horký brambor, když se to nepodaří chytit ani napotřetí. Opět jsem přes skrumáž neviděl, míč navíc letěl tak, že nabral dráhu, kdy jsem se musel dívat do sluníčka. O to to bylo těžší,“ popisoval.

Že bude chytat od začátku se však nijak dopředu nedozvěděl. „Trenér nám to většinou dopředu neříká. Dozvěděl jsem se to až před zápasem. Přesto jsem se cítil dobře. Jsem tady od toho, abych chytal a snažil se být co nejlepší,“ říká jasně Kvapil.

„Potom, co jsem nastupoval v úvodu, jsem chytil sebevědomí a herní praxi, což si pořád vnitřně držím,“ dodal.

Přitom nebyl daleko k tomu, aby nastoupil také v poli. Uničov totiž v poslední době trápí rozsáhlá marodka. „V Karviné jsme si hráli s myšlenkou, že bych tam šel za stavu 2:2 jako taktické střídání. Ale z časových důvodů to nevyšlo, protože by trvalo, než bych doběhl do kabiny pro dres,“ prozradil a pokračoval: „Troufl bych si na pár minut, ale určitě bych od sebe nečekal žádný světový výkon.“

O víkendu čeká Uničov ještě utkání MSFL a pak měření sil v rámci MOL Cupu s ligovým Zlínem. Pro mladého brankáře je tento zápas určitým lákadlem. „Rád bych chytal. Byla by to pro mě dosavadní největší zkušenost s profi fotbalem,“ potvrdil.

