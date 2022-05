„Začali jsme pomalou rozehrávkou od stoperů, potom jsme míč špatně odkopli a oni hned první ranou na bránu dali gól,“ popisoval trenér Jiří Neček.

Hanácká Slavia mohla ještě v prvním dějství odskočit, ale své šance neproměnili Surynek ani Plecitý.

„První poločas moc dobře nevypadal, měli jsme v něm dost velké výkyvy, nebyli jsme v zápase, hráli jsme pomalu a ještě jsme si zavinili gól. Nelíbilo se mi to, takže o přestávce byla v šatně bouřka,“ prozradil Neček.

Tomu tak nejprve nevycházel taktický záměr, kdy Uničov proti silnějším soupeřům hraje pouze na jednoho útočníka a jeden z tandemu Tomáš Komenda, Aleš Krč zůstává na lavičce náhradníků. Tentokrát to vyšlo na druhého jmenovaného.

„Jsou rozumní, vždycky si sedneme a v klidu to rozebereme. Ví, proč to tak je. Je to záměr, Kroměříž má výborný střed hřiště, hrozně se mi tam líbí Cupák, který má podle mě na druhou ligu a měli jsme problém ho udržet. Nechtěl jsem to otevřít, ale hrát spíše z bloku. Dopředu to dobře doplňoval Kuba Svoboda, který zápas odjezdil,“ sdělil šéf uničovské lavičky.

Po změně stran pak udeřil Uničov ze standardní situace, které patří k jeho silným stránkám. Jan Ambrozek našel centrem z boku hlavu Romana Vejvody a ten srovnal.

„Kluci toto umí, mají dobré náběhy. Přišel krásný centr a Roman to uklidil do brány nechytatelně,“ popisoval Neček.

Byla to ale Kroměříž, kdo nakonec mohl slavit tři body, jenže Houserovu penaltu brankář Kvapil chytil.

„Podržel nás,“ uznal kouč.

„Po vyrovnání se to lámalo, potom jsme měli ještě jednu šanci a oni taky. Jinak jsme měli ještě nějaké průniky, ale nevyřešili jsme je dobře. Tohle nám ještě chybí, abychom dokázali rozhodnout. Myslel jsem, že nám tam ještě něco propadne ze standardek a dáme vítězný gól,“ pokračoval.

Uničov tak potřetí za sebou nevyhrál, Kroměříž ztratila dokonce pošesté v řadě. „Remíza je spravedlivá a s bodem jsme spokojeni. Jsem ale trošku naštvaný, protože někteří hráči mají na víc a předvedli málo,“ uzavřel Jiří Neček.

Remízou navíc Uničov pomohl béčku Sigmy Olomouc, které výhrou 2:1 nad Zlínem B opět navýšilo svůj náskok na čele a přiblížili se k postupu do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Nečkovi svěřenci jsou tak v tabulce MSFL na sedmém místě a v dalším kole přivítají v neděli v 10.15 Velké Meziříčí.

SK Hanácká Slavia Kroměříž - SK Uničov 1:1 (1:0)

Branky: 1. Surynek - 52. Vejvoda.

Rozhodčí: J. Mayer - Soukal, Malimánek (Hulcký). ŽK: Houser, Matoušek – Diblík, Ambrozek. Diváci: 218.

Kroměříž: Dostál – Vyhlíd (75. Sklenář), Zavadil, Tiahlo, Jeleček - Plecitý (64. Hroník), Matoušek (85. Dočkal), Cupák, Houser, Červenka (64. Lhotecký) - Surynek (64. Votava). Trenér: Bronislav Červenka.

Uničov: Kvapil – Diblík (57. Krč), Bala, Vejvoda, Svoboda, Ambrozek, Komenda (89. Šidlík), Vybíral, Bača, Můčka, Koutný. Trenér: Jiří Neček.