Přitom byli domácí jasným favoritem, protože Viktorka neměla před utkáním ze sedmi kol ani jeden bod a se skórem 1:19 byla poslední.

„Připravovali jsme se na to, že sem pojedou s tím, že nemají co ztratit, protože jsme byli favorit a oni mohli hrát bez obav. Kluky jsem na to upozorňoval a o podcenění nešlo, protože to bychom propadávali v souboji a to se nedělo, pouze jsme byli bezzubí,“ hodnotil uničovský kouč Dušan Žmolík.

A měl pravdu, protože žádnou vážnou příležitost si Uničov nevytvořil. Maximálně po centru dvakrát nebezpečně hlavičkoval Komenda. Ostatní zakončení přicházela zpoza šestnáctky a mnohdy mířila vysoko nad.

„Ze hry jsme neměli nic. Neporadily jsme si s dobře fungující a zodpovědnou obranou. Vinou byl mnohdy náš špatný pohyb, protože jsme si brzy zavírali prostory a neměli jsme kam naběhnout,“ viděl problém Žmolík.

Nakonec ještě mohli hosté odjet se třemi body, protože Uničov držel míč, tlačil se dopředu, ale po nepřesnostech šly Otrokovice dvakrát do nebezpečného brejku.

„Chtěli jsme to zlomit a s tím, že soupeř bude mít brejky jsme počítali. Naštěstí jsme je vyřešili, ale byly po zbytečných ztrátách,“ přiznal Žmolík.

„Zklamaní z výsledku budeme všichni a bude nás to mrzet dlouho. Kdybychom dali gól, tak se bude říkat, že jsme se tam tlačili a vyhráli zaslouženě, ale takhle to vyzní, že jsme byli nudní, protože tak to v očích diváka je,“ uzavřel domácí kouč.

SK Uničov - FC Viktoria Otrokovice 0:0

Rozhodčí: Vostrejž – Nápravník, Pospíšil. ŽK: Oulehla, Jasenský, Vychodil. Diváci: 180.

Uničov: Kalina – Koutek, Koutný, Straňák, Můčka (46. Diblík) – Ambrozek (77. Šidlík), Bača, Svoboda – Kamas (54. M. Vybíral), Komenda, Krč. Trenér: Dušan Žmolík.

Otrokovice: Semanko – Markovič, Zapalač, Vychodil (90+1. Olaoye), Přikryl, Jasenský, Bahounek (76. Vašulka), Pančochář, Suchý, Oulehla, Mlýnek (86. Zedníček). Trenér: Roman Matějka.