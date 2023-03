S určitým nadhledem a odstupem jej hodnotím vcelku pozitivně. Nezačali jsme dobře a po sedmi kolech jsme měli jen sedm bodů. Navíc jsme hráli v pěti zápasech s mužstvy od jedenáctého místa dolů. Předvedli jsme několik velmi slabých a netaktických výkonů například proti Velkému Meziříčí, Vrchovině či Frýdku-Místku, kde zůstali čtyři hráči ze základu na lavičce. Asi byl důvodem následný úterní pohárový zápas se Sigmou. Po výměně trenéra jsme se zlepšili, začali sbírat body a zakončili jsme podzim na šestém místě. Odehráli jsme kvalitní zápasy proti béčku Baníku, Frýdlantu, Vítkovicím, Rosicím či Kroměříží. Získali jsme deset bodů proti prvním čtyřem mužstvům v soutěži, což je velký úspěch.

Vyměnili jste trenéra, jak s odstupem času hodnotíte práci zkušeného Jiřího Nečka?

Po podzimu minulé sezony zamířil předešlý trenér Dušan Žmolík náhle do Českých Budějovic. Byli jsme rádi, že se toho místo něj ujal uničovský rodák Jirka Neček. Měli jsme kvalitní zimní přípravu a skončili jsme sedmí. V letní přípravě na probíhající sezonu jsme odehráli kvalitní zápasy s dobrými výsledky, ale potom se nám přestalo dařit. Proto jsme sáhli k výměně trenéra. Rozešli jsme se korektně a do měsíce začal Jirka působit jako asistent kouče Pavla Hapala v Baníku. Celkově byl jeho přístup k přípravě a kvalitě tréninků v Uničově pozitivní. Za odvedenou práci mu patří poděkování a přeji mu hodně úspěchů na dalších trenérských štacích.

ANKETA: Nejoblíbenější fotbalový klub v okrese Olomouc? Zvolte ho!

Přišel Jiří Balcárek, který tady byl v minulosti úspěšný. S týmem je pár měsíců, co se změnilo?

Mužstvo dostalo minimálně nový impuls, začalo si věřit a z toho vyplývaly slušné zápasy i výsledky. Přesto jsme se nevyvarovali úplně zbytečné prohře v Blansku a zbytečně promarněnému utkání ve Znojmě.

Během podzimu skončila legenda klubu Roman Vejvoda, proč?

Vzhledem k přetrvávajícím zdravotním problémům, které šly ruku v ruce s věkem, se Roman rozhodl ukončit své dlouhé a úspěšné působení v Uničově. Zkouší ještě hrát za HFK Olomouc. Patří mu velké poděkování za účinkování v dresu Uničova. Takových srdcařů již moc není.

Nyní v zimní přestávce jste přivedli pouze Jana Davida, očekáváte ještě nějaké změny v kádru?

Ano, přišel střední obránce Jan David, od kterého si spolu s Vaškem Koutným slibuji zlepšený výkon celé obranné fáze. Jde o mladého, ale dnes již zkušeného hráče, který už má něco za sebou. Měli jsme ho v hledáčku delší čas. i když byl určité období zraněný. Po přerušení hráčské kariéry dlouholeté opory Davida Bači bychom ještě viděli možné posílení ve středu zálohy. V současné době je totiž lehce zraněný také Honza Ambrozek a na delší čas máme vyřazeného kvůli opakujícím se zdravotních problémům krajního obránce Jana Javůrka.

V Uničově se příliš neprosazují odchovanci, nemrzí vás to?

Otázka je položená špatně, neboť nejtalentovanější mládežníci odchází v rámci spolupráce do Sigmy, kde jsou vytvářeny špičkové podmínky pro výchovu talentů. Jen se ta situace oproti dřívějším dobám změnila. Vždyť dnešní reprezentant a odchovanec Uničova Vašek Jemelka působil v Uničově do svých šestnácti let, potom odešel do Sigmy a dnes hraje v Plzni. Dalším je Tomáš Zahradníček, který byl v Uničově do patnácti a potom hrál ligu v Sigmě, teď v Pardubicích. Dnes si Sigma stahuje talenty již v deseti letech. Proto máme nyní několik našich odchovanců (10) v mládeži Sigmy, další je na zkoušce v Baníku. Na podzim se vrátil ze Sigmy náš odchovanec Jaroslav Saňák, který ve svých devatenácti letech hrál již třetiligové zápasy v našich barvách. Takže se naši odchovanci vrací zpět do Uničova, pokud se v Sigmě neuplatní v prvním mužstvu nebo v béčku.

Fotbal čeká velká revoluce. Skončí divize, přebory, ale hlavně I. B třídy

V Uničově hraje spousta kluků z Olomouce, nemůže to ovlivňovat návštěvnost?

Tento pohled na návštěvnost dle mě není správný. Třeba na ligovou Sigmu chodí 2000 diváků. Je to celkovou situací ve společnosti a nezájmem lidí o dění v regionu. Obzvláště po covidu je to patrné i na návštěvách v okolních klubech. Myslím, že na konci podzimu jsme hráli útočný, atraktivní fotbal. Například v zápase s první Kroměříží. Co více by divák chtěl. Také hokej v Uničově, který navštěvovaly stovky diváků, se dnes potýká s nízkou návštěvností.

Je třetí liga na mládež v Uničově moc?

V minulosti hrálo třetí ligu z regionu více mužstev – Zábřeh, Mohelnice, Holice. Také městu jako je Šumperk, by slušela třetí liga. Z mého pohledu je škoda, že ji již nehrají. Vždyť derby s Mohelnicí či Zábřehem přilákalo do ochozů stadionu početnou návštěvu. Dnes je v Olomouckém kraji třetí liga pouze v Hranicích, které nově postoupily a v Uničově. Region si zaslouží posloupnost. Druhá liga je v Prostějově a Sigma v ní má béčko. Uničov je jediný klub, který hraje třetí ligu od jejího vytvoření a nikdy ji neopustil. Za mě si uničovský klub zaslouží hrát nejvyšší moravskou fotbalovou soutěž a je to odměna městu, kraji, průmyslovým podnikům Uničovska a dalším sponzorům za jejich podporu uničovského fotbalu. Je nutno ještě podotknout, že náš stadion je opravdu z mého pohledu dobrým reprezentantem města a snese nejpřísnější parametry.

Neuvažovali jste, že by mohlo být lepší, kdyby Uničov hrál divizi a měl polovinu kádru složenou z kluků, kteří prošli zdejším dorostem?

Za dlouhou dobu mého působení ve fotbale jsem se s tímto názorem nesetkal. Myslím, že názorová hladina příznivců je spíše posunuta v tom, že jsou všichni rádi za MSFL v Uničově a zajímavé soupeře v ní. Pravdou je, že v okolních divizních celcích působí naši odchovanci - v Šumperku, Šternberku, Holici. Spousta odchovanců hraje krajskou soutěž v Medlově, kde na jejich počet nestačí prsty jedné ruky. Další působí v okolních vesnicích. Bez našich odchovanců by leckde fotbal skončil. Za to patří dík našim trenérům mládeže, kteří se podílejí na jejich výchově.

Odloženo. Uničov vstoupí do MSFL později