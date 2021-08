Obzvláště styl hry Uherského Brodu dělal mladým sigmákům problémy. „Byli jsme všichni snad o hlavu menší a soupeř byl silnější. Prezentuje se jednoduchou hrou a dostávali nás pod tlak nákopy, navíc jsou obrovsky bojovní,“ popisoval hostující trenér Chromý.

A právě po centrovaném míči do šestnáctky šli domácí do vedení, když míč nadvakrát dorazili do sítě. „Každá standardka nám dělala problémy. Hledali jsme recept na jejich hru, chtěli jsme hrát po zemi a kombinovat, ale moc se nám to do bloku soupeře nedařilo,“ přiznal Augustin Chromý.

Ve druhé polovině brzy Hanáci vystřídali a snažili se se zápasem něco udělat. Vedli dobré akce přes Šípa, Uriču, Fialu, Slaměnu či Galuse. „Ale nedohráli jsme to do branky,“ smutnil Chromý, který dokonce vysunul stopera Kotouče na hrot, aby s utkáním něco udělal.

Nakonec se to Olomouci povedlo. Minutu před koncem se dral dopředu Langer a po faulu zakroutil míč z dobré pozice do šibenice Spáčil. „Langer se nebojí hrát a vynutil si standardku,“ popisoval Chromý.

Ještě ale hotovo nebylo. „Domácí zase kopali míče do naší šestnáctky a my jsme se snažili z brejku rozhodnou pro nás. Asi po zásluze jsme se rozešli remízou,“ pokračoval.

Představoval bych si ale, že soupeře přehrajeme naší kombinační hrou, technikou, kvalitou a dáme jim takhle pět gólů. Pokud bychom dostali dvě branky ze standardky, tak by to nemělo vadit, ale vzhledem k průběhu bod bereme a je zasloužený pro oba, ale chtěl jsem uhrát víc,“ uzavřel Chromý k zápasu.

Nová akvizice?

Jedním ze střídajících hráčů, který se dostal na plac v 57. minutě byl pětadvacetiletý Venezuelan Piňa Mujica Ricardo Jose, který se se Sigmou připravuje už od zimy. „Hru už podruhé za sebou oživil, minule na něj byla penalta. Jedná se o zajímavého hráče, který je výborně fyzicky vybavený a má to, co některým naším hráčům chybí. Má dynamickou techniku a je silný na míči. Postupně se zařazuje do systému, protože byl zvyklý hrát trošku jiný fotbal,“ přiblížil Chromý.

A ač na začátku, kdy se ofenzivní záložník zapojil do tréninku, říkal sportovní ředitel olomouckého klubu Ladislav Minář, že se s ním nepočítá jako s akvizicí pro áčko, tak hráč přeci jen s áčkem občas trénuje. „A Václav Jílek si ho chválil. Líbily se mu právě zmiňované atributy. O tom, jestli bude někdy variantou pro ligový tým však nechci dělat prognózy,“ zakončil Chromý.

ČSK Uherský Brod – SK Sigma Olomouc 1:1 (1:0)

Branky: 42. Švrček – 89. Spáčil.

Rozhodčí: Tomanec – Drozdy, Ogrodník. ŽK: Gettler – Spáčil, Grygar, Grečmal. Diváci: 265.

Uherský Brod: Jícha – Pavlíček, Lorenc, Košák, Malenovský (46. Venený), Švrček (62. Michalec), Josefík (88. Vrága), Mančík (73. Gettler), Šmatelka (88. Váňa), Nevařil, Flasar. Trenér: Martin Onda.

Sigma B: Stoppen – Slavíček (57. Langer), Kotouč, David, Galus M. (57. Piňa) – Uriča (86. Bednár), Spáčil, Grygar, Slaměna, Šíp (69. Grečmal) – Fiala. Trenér: Augustin Chromý.