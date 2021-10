V sestavě Augustina Chromého se objevili mimo jiné Antonín Růsek, Jakub Matoušek, Jáchym Šíp, Florent Poulolo a brankář Jan Stejskal.

„Byli jsme podobně jako Jihlava posílení o hráče z A-týmu,“ potvrdil kouč Hanáků.

A hned dva hráči z kádru prvního mužstva se v úvodní půli prosadili. Do vedení poslal Olomouc Šíp a minutu před přestávkou navýšil vedení Růsek.

„Vytvořili jsme si převahu a mohli jsme dát více gólů,“ věděl Chromý.

Ve druhé půli přidal velice rychle třetí branku domácích Matoušek a nemuselo zůstat jen u něj, kdo se také zapsal mezi střelce. „Nejlepším hráčem na hřišti byl brankář soupeře, který nám chytil tak dvanáct branek. Vytvářeli jsme si dobré šance, ale góly nepřibývaly, protože předvedl mimořádný výkon,“ ocenil Chromý.

Sigma si ale vedení pohlídala. „Jihlava hrála z bloku na brejky, my jsme měli jednu příležitost za druhou,“ pokračoval kouč v hodnocení.

Přesto si všiml, že na výkonu jeho celku se dají najít i nedostatky. „Kluci z áčka ukázali, že mají kvalitu a pomohli nám. Na druhou stranu s námi netrénují a trošku tím utrpěla sehranost a kombinace. Některé akce nedopadly kvůli tomu, že na sebe hráči nejsou zvyklí. Je to jiné, než když máte stabilizovaný kádr, ale u béček je normální, že skoro nikdy nehrají ve stejné sestavě,“ prozradil Chromý.

V závěru ještě Sigma inkasovala a ani z toho nebyl trenér příliš nadšený. „Musíme si tu situaci rozebrat, protože jsme ji podcenili a to se nám v dalších zápasech může vymstít. Určitě si to s hráči vyříkám. Branka padla po brejku, kdy pravý obránce nechal volně ocentrovat a stoper nebyl důrazný a prohrál souboj. Ale to už bylo finále akce. Mohli jsme ji zarazit už v zárodku,“ uzavřel hodnocení Chromý.

Přesto může být spokojený. Sigma je totiž stále na druhém místě MSFL bod za vedoucí Kroměříží.

SK Sigma Olomouc B - FKM Jihlava 3:1 (2:0)

Branky: 22. Šíp, 45. Růsek, 53. Matoušek – 87. Lokvenc.

Rozhodčí: Rosický – Havlín, Slováček. ŽK: M. Galus – Chocholatý. Diváci: 56.

Sigma B: Stejskal – Slavíček, Kotouč (70. David), Grygar (79. Bednár), Poulolo, M. Galus (60. Beňa) – Matoušek, Spáčil, Langer, Šíp (60. Hadaš) – Růsek (70. Piňa). Trenér: Chromý.

Jihlava: Lancman – Kolčava, Fila, Růžička, Christodoulou, Němeček (58. Krejčí), Lát (76. Novák), Crhan (46. Farka), Chocholatý, Savi (84. Lokvenc), Franěk (76. Chok). Trenér: Veselý.