Už šest zápasů nepoznali svěřenci Augustina Chromého pocit porážku. Za tu dobu ztratili body pouze za remízu ve Zlíně.

S Vrchovinou začali dobře, ale první tří příležitosti během úvodních dvanácti minut neproměnili. „Šance měl Uriča, Langer a Piňa, ale ani jeden gól nedal. Přesto jsme zůstali aktivní,“ hodnotil Chromý.

V 18. minutě přišla branka Slavíčka a později zvýšil na 2:0 Galus. „První gól nás uklidnil a vydrželi jsme v tempu hrát celý zápas. Dobře jsme kombinovali a hráči se nabízeli,“ liboval si Chromý.

Ještě před přestávkou však hosté snížili. Brankář Stoppen, který se po jednom vynechaném zápase kvůli reprezentačním povinnostem, vrátil do brány tak přišel o svoji neprůstřelnost. Ta trvala celých 441 minut a přerušil ji jeho spoluhráč David, který si dal vlastní gól.

„Zbytečně jsme faulovali, míč po standardce gólman vyrazil, ale někdo dobíhající si to tam srazil. Byl to nešťastný gól po skrumáži, který nás trošku vykolejil, soupeř se dostal do rauše, začal běhat a soubojovat, naopak nám se nedařilo držet míč,“ popisoval kouč.

Tohle však trvalo pouze do poločasu. „V šatně jsme se uklidnili a následně už se hrálo podle našich not,“ věděl. Mužstvu také pomohl Lukáš Greššák. „Byl jediný z áčka a i když dlouho nehrál a přišel se rozehrát, tak dodal klukům klid a pomohl jim.

Jeho svěřenci přidali další tři branky. Dva dal Langer a jeden Spáčil. „Neustále klukům zdůrazňuji, že musí být vděční za každou minutu, co jsou na hřišti, protože to není zadarmo. Může se klidně stát, když bude zdravotní stav v áčku normální, že přijde pět hráčů a budou sedět. Jejich tréninková a herní morálka je dobrá a nic nevypustí,“ chválí svěřence Chromý.

Díky tomu si mohl dovolit deset minut před koncem pustit na hrací plochu také náhradního brankáře Koutného. „Je mladý, z dorostu a je s námi už několikátý zápas, tak jsem chtěl, aby měl start a chvíli si zachytal. Ukázal, že umí, protože po naší špatné rozehrávce na něj šel útočník sám, ustál ho a střelu chytil,“ uzavřel Chromý.

SK Sigma Olomouc B - SFK Vrchovina 5:1 (2:1)

Branky: 55. a 75. Langer, 18. Slavíček, 39. z pen. Galus, 80. Spáčil - 42. David vl.

Rozhodčí: Poláček – Kostelník, Slabý. ŽK: David, Bednář - Hekerle, Smetana. Diváci: 70.

Olomouc B: Stoppen (81. Koutný) – Slavíček, David, Galus, Bednář (56. Mikulenka) – Spáčil, Greššák, Langer, Piňa (46. Grečmal), Uriča (74. Beňa) – Hadaš (81. Cahel). Trenér: Augustin Chromý.

Vrchovina: Doležal – Černý, Hekerle, Smetana, Trojánek, Duda – Michal, Holman (75. Hlaváč), Svoboda (61. Chloupek) – Duba, Matulka (46. Partl). Trenér: Pavel Procházka.