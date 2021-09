Jeho svěřenci se právě na vedoucí Kroměříž bodově téměř dotáhli. Ztrácí na ni jediný bod a minimálně do neděle zůstanou na druhé příčce tabulky.

„Je škoda, že jsme nezvládli předchozí duel s Rosicemi, kde jsme inkasovali gól po hloupé chybě. Kroměříž byla ale fotbalovějším soupeřem a je to určitě aspirant na postup - mají kvalitní zázemí, hezké hřiště a stabilizovaný kádr,“ uzavřel Chromý.

A Sigma sázela na zabezpečenou obranu, která byla klíčem k úspěchu. „Sice tento styl mladým hráčům není vlastní a učí se jej, ale odmakali to poctivě. Navíc máme šikovné kluky směrem dopředu a hrozili v rychlých útocích. Hráli jsme střídavě z bloku či vysoký presink, ale pořád jsme se snažili být aktivní, využít chyb a jít rychle nahoru, v tom byla naše síla,“ popisoval Chromý.

„Čelili jsme konsolidovanému týmu, který nedostává moc branek. Ukázalo se, že je Kroměříž zaslouženě na čele tabulky. Ale i my se zatím prezentujeme hodně dobře na to, jak mladé máme mužstvo,“ potvrdil hostující kouč Augustin Chromý, že se setkaly dva top týmy MSFL.

