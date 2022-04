„Povedlo se nám tehdy rychle vstřelit tři góly. Byl tam nechytatelný Matoušek, který dal nakonec hattrick. Rozhodli jsme v úvodu a soupeř byl demotivovaný, my jsme hráli doma to, co jsme chtěli,“ vrátil se k utkání Augustin Chromý.

Jenže Matoušek je nyní zraněný a proti jeho týmu stál úplně jiný sok.

„Frýdek vypadal lépe než na podzim. Hráli jsme venku, bylo to těžší utkání a mužstvo Frýdku je soubojovější. Hlavně fyzicky nás hodně převyšovali. Vepředu hrály dvě věže - Raab a Kovařík, ve středu zálohy taktéž vysocí hráči, kteří byli vhodně doplněni rychlými křídly a krajními obránci,“ hodnotil olomoucký kouč.

V minulém kole nasázel Frýdek pět branek Otrokovicím (5:1) a na to chtěl navázat. „Už tam se prezentoval dobře, ale kluci hráli zodpovědně a podali týmový výkon. Postupně jsme hru ovládali až jsme soupeře donutili k chybám a vstřelili branky,“ pokračoval Chromý.

Ta první přišla už ve 27. minutě, kdy byl ve vápně faulovaný Jakub Yunis a Langer proměnil nařízenou penaltu.

Hanáci ve druhé půli náskok ještě navýšili. Nejprve po standardce domácích získal míč Uriča a po rychlém brejku akci také zakončil. U třetí branky byl pak opět Yunis, který poprvé po zranění odehrál devadesát minut, dlouhý míč prodloužil na Grečmala, který lobem překonal Gergela potřetí.

„Kuba nám pomohli svými zkušenostmi. Jsem spokojený, že jsme dokázali na půdě soupeře, na těžkém terénu, který nám moc nevyhovoval, vstřelit tři branky, protože v minulém utkání jsme měli smůlu, trefovali tyčky nebo nás vychytal brankář,“ chválil Chromý.

Ten tentokrát nemohl využít tolik hráčů z áčka, jak bylo zvykem v předchozích kolech. „U béček to tak je vždycky, čekáte, jak sestava sedne, protože nemáme luxus, aby tam vznikly automatismy. Občas to trvá, než si na sebe hráči zvyknou i tentokrát byl začátek těžký, ale byli jsme nebezpeční a já jsem věřil, že to zvládneme,“ pokračoval Chromý.

Už další týden pak čeká rezervu Sigmy šlágr jara proti první Kroměříži, se kterou se rvou o postup. „Do konce zbývá ještě velký počet utkání, ale víme, že nesmíme dovolit ztrácet,“ uzavřel Augustin Chromý.

MFK Frýdek-Místek - SK Sigma Olomouc 0:3 (0:1)

Branky: 27. Langer (pen.), 67. Uriča, 79. Grečmal

Rozhodčí: Volek – Grečmal, Dudek. ŽK: Konečný – David, Galus, Sláma. Diváci: 225.

Frýdek-Místek: Gergela – Blejchař, Massaniec, Velner, Barkov (59. Byrtus), Konečný (69. Burgo), Raab (69. Nieslanik), Kovařík, Hykel, Zupko (83. Juříček), Rubý. Trenér: Robert Pištěk.

Olomouc B: Stoppen – David, Šíp (69. Galus), Yunis, Langer (90. Vymětalík), Sláma, Fiala (69. Bukhal), Sedlák (90. Fabiánek), Slavíček, Bednár, Uriča (78. Grečmal). Trenér: Augustin Chromý