„Na druhou stranu taky musíme vidět, že většina týmu nemá zkušenost s mužskou kopanou,“ oponuje trenér olomouckého béčka Augustin Chromý.

O tom, jak důležité je dát mladým hráčům prostor na jejich nasbírání. Proč je třeba být trpělivý a co by si mohly vzít ostatní kluby od pražské Slavie mluvil v rozhovoru pro Deník.

Jak jste spokojený s první polovinou sezony?

Mohli jsme na tom být možná i o trochu líp. Nakonec jsme skončili pátí. Venku jsme byli na druhém místě, ale doma až na šestém. To je určité zklamání. Dlouho jsme bojovali o úplné čelo, až v závěru, kdy jsme třikrát prohráli 0:1, jsme klesli dolů. Moc toho ale hráčům vytknout nemůžu. Měli jsme v těch zápasech spoustu šancí, ale neproměnili jsme je, trefovali jsme břevna. Subjektivně to vidím, že jsme měli v těch zápasech smůlu, i když Verner Lička kdysi prohlásil, že pojem sportovního štěstí neuznává, protože buď kvalita je, nebo není. Já s ním ale tolik nesouhlasím (usmívá se).

Počítali jste s tím, že se budete prát o přední příčky?

Zpočátku jsem byl až překvapený, že jsme se drželi až tak nahoře. Později jsme samozřejmě trochu narazili. Třeba hned v Uničově, i když tam byly i některé výroky rozhodčího a dostal jsem žlutou kartu. Sice jsme tam hráli dobře, ale nemohli dát gól. Celkově jsme měli problémy v zápasech, kdy jsme jako první inkasovali.

V devíti vítězných zápasech jste pokaždé skórovali jako první, naopak když jste dostali první gól (šestkrát), zápas se vám nepovedlo otočit. Čemu to přičítáte?

V takových situacích mají naši mladí hráči ještě tendenci panikařit. Bojovali jsme o to víc, ale byli jsme zbrklí, až křečovití. Soupeři to uhráli svou zkušeností. Postavili se na vápno a odkopali to. Některé zápasy pak vypadaly tak, že jsme měli hromadu šanci a mohli 5:1 vyhrát, ale i 0:3 prohrát.

Mládí hráčů je vždycky v případě béčka důležitý faktor.

Je to tak. Mužstvo je poskládané převážné z hráčů, kteří nehráli mužskou kopanou a to je potřeba zohlednit. To je doopravdy jiná disciplína. Ne třeba tolik v nasazení, nebo v technické kvalitě, ale prostě ve zkušenostech, možná až určité vyčůranosti. Když se hází aut, tak soupeř nespěchá, celou hru nám zpomalí a kluky to rozhodí, ještě s tím neumí pracovat.

Každopádně MSFL je pro ně daleko přínosnější než juniorská liga, kde tzv. o nic nešlo, že?

Jednoznačně. Je to přirozený vývoj přechodu do mužské kategorie. Musíme mít s nimi trpělivost. Jako příklad dávám ročník 1993. Dostávali jsme dardy ve druhé lize, ale ti kluci si tím potřebovali projít. Ti hráči jako Texl, Kalvach, Plšek, Houska, Zahradníček, Jemelka všichni se v ní obouchali, i když třeba po sestupu áčka nechtěně. Moc jim to pomohlo.

Takže recept je vydržet?

Dám další příklad a to je malý Peťa Ševčík. To byl pro mě fotbalový génius. Spoustu věcí dělal naprosto intuitivně, naběhal spoustu kilometrů. Ta čísla, která má třeba dnes po zápase s Barcelonou mě vůbec nepřekvapují. Ale ve druhé lize se nám tady neprosazoval. Snažil jsem se všechny uklidňovat, že je to jen otázka času. A byla. Zvykl si a dnes hraje Ligu mistrů a je v reprezentaci.

Výsledky jsou důležité, jako reklama

Na čem vaši mladí hráči musí nejvíc zapracovat?

V první řadě jim chybí kila a síla v osobních soubojích. Z hlediska fyzické konstituce to nejsou dobudovaní hráči. Je to běžný proces. Třeba Chytil měl v minulosti problémy se zraněními, protože rostl. Ale s Chorým to bylo kdysi stejné. Druhá věc jsou taktické věci. Na tom se musí pracovat neustále. Rychlé přepínání z útoku do obrany, taktické myšlení a řešení jednotlivých herních situací. To je nekončící práce a hodně nám v tom pomáhá třeba náš videotechnik pan Kresl.

Jak důležité jsou v B-týmu vlastně výsledky?

Rozhodně jsou důležité. Takové ty řeči, že v mládeži nejde o výsledky nemám rád. Nejpozději od prvního dorostu jsou důležité. Tam už je to jasná reklama pro klub, jde o možnost hrát Youth League. Jde o to, že do klubu nedostanete nejlepší hráče z celé Moravy, když budete hrát v dorostenecké lize o záchranu. A hlavně sami ti hráči chtějí hrát o tituly a o první místa. My to v nich musíme podporovat. Ne všude to tak je a pak si stěžujeme, že nám chybí vítězné typy.

Na druhou stranu vychovávat ty správné hráče pro áčko je asi důležitější než vyhrát jeden zápas.

Určitě. Víte, já jsem si po některých zápasech pokládal sám otázku, jestli jsem třeba neměl brzdit mužstvo v tom způsobu hry, kdy jsme chodili dopředu a třeba nehráli opatrněji. Jestli to nebyla ode mě třeba taktická chyba. Na druhou stranu je tu i jiná otázka. Jestli já mám jako trenér béčka ty své hráče vlastně brzdit. Chceme přece hráče, kteří jsou si jistí v herních činnostech, jsou si jistí ve hře s míčem a nebojí se hrát, nebojí se jít do souboje jeden na jednoho. Takové chceme vychovávat, aby si vytvářeli šance.

A bude na jaře cílem postup do druhé ligy?

Víme, že to bude obrovsky těžké. Ale druhá liga je pro nás jako pro klub důležitá. O tom už jsem mluvil, jak důležitá byla pro ročník 93 a tu zkušenost potřebuje i současná generace.

Nemám moc rád řeči o koncepci

O kádru pro jaro už máte představu. Budou nějaké změny?

Tvoří se to vždycky od A-týmu a ten ještě hraje, takže musíme ještě chvíli počkat.

Hodně se mluví o dvou mládežnických reprezentantech Jáchymu Šípovi a Kryštofu Daňkovi. Měli by jít do přípravy s A-týmem, počítáte s nimi na jaro vy v béčku?

Taky se to ještě uvidí, ale mají před sebou oba zajímavou budoucnost. Jsou to dva rozdílné typy. Šíp je tahový hráč, rychlostní a silový. Kryštof Daněk je jiný. Myslel jsem si, že to bude mít těžké a překvapil mě, jak si poradil v dorostenecké lize. Je to velmi chytrý fotbalista, jeho hra je postavená na herní inteligenci. Nemá dva metry, ale dal spoustu gólů hlavou. Umí si najít správné místo, někoho předskočí, správně si naběhne a tak dál. Navíc u nich dvou ještě funguje takové vzájemné propojení, protože spolu delší dobu hráli. Jsou to zajímaví hráči.

Mluvil jste o Petru Ševčíkovi a o Slavii, která ukazuje, že český klub může být konkurence schopný na mezinárodní scéně. Co si z toho můžete vzít pro Sigmu?

To dobré samozřejmě (usmívá se). Ti co mě znají, tak ví, že nemám moc rád nějaké mustry a řeči o koncepci. Hra se pořád vyvíjí a každý trenér, pokud má zájem, přirozeně nasává ty pozitivní věci. Já jsem ve fotbale prožil hodně, třeba jsem patřil k průkopníkům zónové obrany. Je potřeba se pořád posouvat, ale ne slepě. Na to jsme my specialisté…

První dotek za každou cenu?

Jak to myslíte?

když přijde nějaká novinka, tak to jako první začneme bezhlavě odmítat. Setřeme to jako absolutní blbost, hledáme negace. Poté, co se dlouhodobě ukáže, že vlastně jiná cesta nevede, tak obrátíme a začneme to bezhlavě kopírovat a odvrhneme úplně všechno co bylo předtím. Někdo vytáhne statistiku z mistrovství světa nebo Evropy, že 90 procent branek padlo v šestnáctce z prvního doteku útočníka. A všichni začnou hráče nutit, aby všechno řešili jen prvním dotekem, klidně i z nesmyslných pozic. Já tvrdím, že tohle je nesmysl. Hráč musí sám poznat, kdy má šanci trefit branku. A když nemá, že je lepší přidržet míč a vybrat jiné řešení. Chci po hráčích, aby řešili věci fotbalově a sami, ne aby to byli roboti, kteří všechno řeší podle šablony. Určitá schémata jsou potřeba, ale musíte být připravení na všechno.

A co si tedy vzít od Slavie?

Konstruktivní rozehrávku, ale ne za každou cenu. Samozřejmě fyzickou připravenost. Považovalo se za překonané chodit běhat bez míče. A vidíte Slavii to funguje. Hodně trenérů chce všechno udělat jen na hřišti s míčem, ale kondice se dá natrénovat i v terénu. Tak teď máme předpřípravu a chodí se i běhat. A myslím, že kluci to i chápou, vědí, že to dělají pro sebe.

SK Sigma Olomouc B

MSFL

5. místo

29 bodů,

skórem 26:12,

9 výher, 2 remízy, 6 porážek.

Nejlepší střelec: Mojmír Chytil – 8 gólů

Nejužitečnější hráč: Aleš Mandous

„Ve chvíli, kdy nemáme tolik zkušený tým, tak ta organizace a zkušenost zezadu hrozně pomáhá. Až na několik zápasů se točili brankáři z áčka a hodně toho odchytal Aleš Mandous, který pak potvrdil kvalitu i v áčku třeba v zápase se Slavií. Ale i Buchta a Reichl nám zezadu svou zkušeností hodně pomáhali. Z hlediska efektivity pak bezpochyby Mojmír Chytil. Osm branek a osm asistencí jsou skvělá čísla. Mužstva jsou vyrovnaná a rozdíly dělají kvalitní zakončovatelé.“

Nejpovedenější zápas: Sigma B – Petřkovice 3:0

„Tento zápas bych určitě vypíchl. Petřkovice mají velmi silný tým, který je na tom moc dobře fyzicky. My jsme se v tom zápase byli schopní s tím vyrovnat. Byl to celkově od mužstva kompaktní výkon, takticky vyspělý, prostě kvalitní. Šli jsme si od začátku za vítězstvím. Takhle nějak bychom asi chtěli, aby se naše mužstvo prezentovalo.“