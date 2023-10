Konec. Fotbalový Uničov vypadl z MOL Cupu ve 3. kole po porážce s ligovým Zlínem 1:2. Uškodila mu zranění, červená karta i penalta. Trenér Jiří Balcárek projevil v utkání spoustu emoci a po nařízené penaltě dokonce odešel naštvaný na několik desítek sekund do útrob stadionu. „Bylo toho moc. Než nadávat sprostě, tak jsme se šel uklidnit,“ prozradil.

SK Uničov - FC Zlín | Foto: Deník/Jan Pořízek

Byli jste blízko dalšímu skalpu ligového celku. Co rozhodlo?

Dvě situace. Nejprve v prvním poločase za stavu 1:0 šel Michl sám na bránu a nedal a potom nezachycení tandemu, přečíslení našeho pravého beka a centr do vápna, ze kterého padl vyrovnávací gól. Pak už byla vidět kvalita Zlína.

Budete Ambrozkovi nějak vyčítat jeho vyloučení?

Je to vyloučení, nevyloučení. Nevím, jak to nazvat. Když jdete jako třetiligový tým do oslabení, tak to pak jde vidět. Bylo už těžké se posouvat a po zisku míč udržet. Pořád ale mluvíme o tom, že dostává spoustu žlutých karet. Ovšem posouzení obou situací bylo od rozhodčího úzkostlivé a utkání znehodnotil, když nás těmito situacemi poslal do deseti.

Vedení, pak přísná červená a penalta. Uničov těsně padl s ligovým Zlínem

Po penaltě jste odešel do útrob stadionu. Proč?

Měl jsem jednu situaci, kdy dostal Honza žlutou před sebou, druhou sice dál, ale fotbal jsem hrával a zdálo se mi, že mohlo přijít citlivější řešení v obou situacích. V zápasech, kdy hraje třetí liga s první, to musí být prostě jasná žlutá nebo červená karta a v obou případech tomu tak nebylo. Byl jsem naštvaný na všechny okolo a raději než říct něco sprostého, tak jsem odešel dovnitř se uklidnit.

Přišla vám penalta přísná?

Nevím, je to daleko, musím se podívat na video. Těžko říct. Ale červená karta, penalta, je to moc. Mrzí mě, že proti ligovému celku rozhodly tyhle momenty.

Trenér Vrba říkal, že si Zlín dal gól sám.

My jsme je dobře zapresovali na jejich levé straně. Získali míč a Alde (Aleš Krč) to dobře vyřešil.

Jak moc mrzí vypadnutí?

Hráčům jsem za výkon poděkoval. Měli jsme tam ještě nějaké situace, přešli jsme do velkého rizika do rozestavení 3-4-2. Chtěli jsme utkání zvrátit, ale nepodařilo se nám to. Pro lidi, kteří přišli, jsme odehráli dobré utkání s ligovým soupeřem.

Chybělo vám několik hráčů, myslíte, že s nimi byste postoupili?

(Úsměv). Těžko říct, jestli bychom s nimi postoupili. Ale chyběli nám rychlostní typy hráčů. Je hezké, že se můžeme teď plácat po zádech, jak jsme odehráli MOL Cup, ale potřebujeme v neděli zvládnout utkání MSFL se zlínským béčkem.

Sigma zahodila na Žižkově penaltu, přesto slaví postup po hubené výhře

Přišlo více lidí než na duel s Karvinou. Panuje spokojenost?

Určitě. Fotbal se pro to hraje. Hráčům jsem to řekl už před utkáním, že to děláme pro lidi a početnou návštěvu. Je škoda a mrzí mě, že nepřijde více diváků na naši třetí ligu, ve které se pohybujeme nahoře, hrajeme v neděli ráno, kdežto okolní týmy hrávají v sobotu nebo neděli odpoledne.