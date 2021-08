Béčko Sigmy zvítězilo na Bělince v Kunovicích 2:1, domácí na první výhru v nové sezoně stále čekají.

„Porážka nás samozřejmě mrzí, protože při troše štěstí a větší kvalitě jsme měli na to, abychom zase minimálně ten jeden bod získali,“ míní asistent trenéra Slovácka Zdeněk Botek.

Celku z Uherského Hradiště proti mladíkům z Olomouce nepomohl ani rychlý vedoucí gól. Skóre hned v 7. minutě po rychlé akci a přihrávce Pernici vstřelil Šašinka. Kromě gólové dorážky se ale ligová posila v nedělním zápase příliš neprosadila. „Nebyl to Kliment, jenž dal tři góly Vyškovu,“ trefně poznamenal jeden z fanoušků.

Mladíci ze Slovácka se z vedení dlouho neradovali. Domácí nezachytili míč za obranu a po podélné přihrávce Fiala v klidu uklidil nalon do sítě a začínalo se od začátku.

„Vyrovnávací gól mě mrzí, protože pokud bychom vydrželi o chvilku déle, utkání se možná vyvíjelo jinak. Bohužel vlastní nekoncentrovaností jsme jsme obdrželi branku na 1:1,“ posteskl si hlavní kouč Slovácka B Pavel Němčický.

„Pak jsme byli patnáct minut herně lepší, ke konci poločasu už ale začala přebírat iniciativu běhavější Sigma,“ přidal Botek.

I tak si mohlo Slovácko B vzít vedení zpět, ale Aldin trefil z trestného kopu tyč a konstrukci branky orazítkoval chvíli před pauzou i Juroška. Po něm slabě dorážel Merdovič, hostující gólman Trefil míč v pohodě chytil. „Tady se to utkání asi lámalo. Pokud bychom byli efektivnější, mohli jsme překlopit vedení na svoji stranu a ve druhé půli hrát jinak,“ míní Němčický.

Takto měli Hanáci navrch i po změně stran. Dvacet minut ve druhém poločase soupeře převyšovali a po brance Uriči šli zaslouženě do vedení.

„Domácí byli posílení o několik hráčů z áčka a chvilku nám trvalo, než jsme je začali lépe dostupovat. Domácí si v prvních 15 minutách vytvořili tlak a díky tomu se dostali do vedení. Bylo důležité, že jsme se z toho nepoložili a do dvou minut jsme srovnali. Postupně se hra vyrovnávala, v závěru prvního poločasu jsme měli několik gólových příležitostí. V druhém poločase jsme poctivě bránili, bojovali jsme. Soupeř si sice vytvořil pár šancí, měl nebezpečné především standardní situace, my jsme je ale ubránili a poté chodili do rychlých kontrů po křídlech díky Šípovi nebo Uričovi," řekl pro klubový web trenér Sigmy Augustin Chromý.

Zbytek utkání už byl hektický. „My jsme se snažili dobývat soupeřovu defenzivu, ale nebyli jsme natolik kvalitní, abychom skóre srovnali. I když Juroškovo sólo volalo po gólu,“ říká Botek.

Sigma jenom těsné vedení nebránila. Hanáci byli dál nebezpeční, tlačili se do zakončení. Co nechytil pozorný gólman Borek, to šlo vedle. „Celkově to pro diváky bylo zajímavé utkání. Byli vidět, že proti sobě stojí mladé juniorské týmy, takže zápas byl běhavější a svižnější než před týdnem v Uherském Brodě,“ uvedl Botek.

„Jsem rád, že jsme dnešní utkání zvládli lépe takticky než minulé domácí utkání, kdy jsme si dali vlastní gól v 90. minutě,“ dodal Chromý.

Domácím k bodům nepomohl ani srbský obránce David Pisar. Osmnáctiletý odchovanec CZ Bělehrad si proti Olomuci B odbyl soutěžní premiéru v dresu Slovácka, svým výkonem ale nezaujal.

„První poločas byl z naší strany dobrý, po přestávce už jsme nebyli tak aktivní, za coč nás soupeř potrestal. Na zvrat už jsme neměli dost síly. Olomouc dala o branku víc, proto vyhrála,“ dodal Němčický.

MSFL, 2. kolo -

1. FC Slovácko B – SK Sigma Olomouc B 1:2 (1:1)

Branky: 7. Šašinka - 9. Fiala, 67. Uriča

Rozhodčí: Dudek - Kotala, Macrineanu (Vidlák)

Žluté karty: Kudela, Pisar, Vincour, Pernica – Grygar, Bednár

Diváci: 131. Držení míče: 49 % : 51 %.

Střely na branku: 4:10. Střely mimo: 12:8. Rohy: 8:8.

Slovácko B: Borek – Vincour, Merdovič (73. Machalík), Stojmenov, Pisar – Pernica, Polášek (73. Kratochvíla), Kudela, Juroška, - Šašinka (79. Olšanský), Aldin. Trenér: Němčický.

Olomouc B: Trefil – Kotouč, Slaměna (84. Piňa), Langer, Grygar, Bednár, Uriča, Galus, Slavíček (86. Beňa), Fiala (84. David), Šíp (75. Grečmal). Trenér: Chromý.