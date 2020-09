Hned od první minuty bylo znatelné, jak bude utkání vypadat. Uničovský Ambrozek hned ve třetí minutě proměnil penaltu a od té doby byl na hřišti jenom domácí celek.

„Věděli jsme, že přijede mladý tým, protože ve čtvrtek hraje jejich áčko druhou ligu. Potřebovali jsme dát první gól a to mě uklidnilo. Věděli jsme, že to potom bude jednoduché a to se potvrdilo,“ prozradil trenér Uničova Dušan Žmolík.

Hosté se do ničeho nedostali a bylo vidět, že mladíci z Vysočiny mají výrazné problémy hlavně s důrazem. Uničov hrozil obzvláště ze standardních situací a hned ze dvou v první půli udeřil a definitivně rozhodl.

Obě branky měl na svědomí kapitán Tomáš Komenda, který si ve vzduchu našel téměř každý míč. Nejprve vyskočil nejvýše po nastoupaném rohu a hned potom ukázkově líznul míč, který se ještě otřel o tyč po standardce ze strany.

Ve druhém poločase přišly chvíle Jana Ambrozka. Ten si nejprve našel centr Kasala a následně proměnil stejně jako proti Otrokovicím i svoji druhou penaltu v utkání, která přišla po krásné individuální akci střídajícího Vybírala.

„Jsem rád, že jsme potom nehráli jen údržbu a nešetřili síly. Za tohle nasazení musím kluky pochválit,” hodnotil tuto skutečnost domácí kouč.

Ambrozek se tak díky druhému hattricku v sezoně osamostatnil na čele tabulky střelců, když má na svém kontě sedm branek. Hned pět z nich má z penalt.

„Ty pokutové kopy vytváří někdo jiný, ale je důležité, že je proměňuje. Koupeme jich hodně, což pramení z rychlosti a nebojácnosti jít do šestnáctky,” je přesvědčený Žmolík.

Potupu hostů ještě korunovali Krč s Vybíralem a Kamasem. Jihlava tak zůstává bez bodu poslední. Naopak Uničov udržel první čisté konto v sezoně.

„Málem jsme ho ale neudrželi. V poločase jsme si řekli, že to je pro naše sebevědomí důležité a Uve měl za úkol to uklidnit a neudělat chybu. Samozřejmě to v tom zápase svádí a on ji udělal, ale sám si ji naštěstí chytil,“ hodnotil jedinou šanci hostů Žmolík.

Uničov po další přesvědčivé výhře dává zapomenout na nepovedený vstup do soutěže a dostal se do první poloviny tabulky a body bude potvrzovat v sobotu na půdě Frýdku-Místku.

SK Uničov – FC Vysočina Jihlava B 8:0 (3:0)

Branky: 3. (pen.), 56. a 64. (pen.) Ambrozek, 29. a 33. Komenda, 75. Krč, 79. Vybíral. Bez karet. Rozhodčí: Kotala – Macrinenanu, Dudek. Diváci: 205.

Uničov: Uvízl – Kasal, Koutný, Krayzel, Můčka - Vasiljev, Ambrozek, Bača (66. Svoboda) - Vichta(51. Vybíral), Komenda (59. Kamas), Krč. Trenér: Dušan Žmolík.

Jihlava B: Jágrik – Mikuška, Vraspir (46. Pavlas), Kolčava, Havlin, Růžička, Čermák (68. Došek), Chok (46. Matulka), Lát, Trnka (74. Blokeš), Vošmera. Trenér: Michal Kadlec.