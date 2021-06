PRVNÍ EURO PRO "ANGLIČANA"

Tomáš KalasZdroj: Deník/ Archiv

Už v roce 2012 debutoval v reprezentačním áčku obránce Tomáš Kalas. Na velký turnaj se ale poprvé podívá až letos v osmadvaceti. S Ondřejem Čelůstkou by měl vyběhnout do prvního utkání se Skoty jako člen základní sestavy.

Z Olomouce vyrazil do světa už jako sedmnáctiletý mladík. V roce 2010 si jej vybrala londýnská Chelsea. V jejím dresu si zahrál za devět let Premier League jen dvakrát. Ale třeba v památném zápase proti Liverpoolu uhlídal i ošlehaného bombarďáka Luise Suáreze. A manažer Mourinho pěl slova chvály.

Víc ale chodil po hostováních. Nizozemský Arnhem, Middlesbrough i Fulham z anglické druhé ligy. Nyní je kapitánem Bristolu City, který jej z Chelsea vykoupil. Zaplatil 9 milionů liber (více než 260 milionů korun). Už dávno to není blonďatý hubeňour, ale nabušený svalovec, z kterého jde na hřišti respekt. Na ostrovech by měl být jako ryba ve vodě. „Máme nejlepší los, co jsme mít mohli. Ano, cítím se tady jako doma, znám hráče a klukům v reprezentaci můžu poradit,“ věří Kalas.

„Tím, že se může postoupit i ze třetího místa, se bude hrát do posledního zápasu. Ten první vás může nakopnout do celého turnaje. Mít hned tři body, hned se líp dýchá,“ dumal před pár dny o důležitosti prvního utkání.