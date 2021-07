V Ázerbájdžánu sehraje český tým v sobotu čtvrtfinále proti Dánsku. Všichni jsou nadšení. Ale jen z postupu mezi top osm…

„To musela vymyslet nějaká hlava,“ pronesl suše Patrik Schick, střelec (už) čtyř branek na turnaji. „Baku? To je průšvih,“ přidal se bývalý reprezentant Karel Piták, expert Deníku pro Euro.

„Jednoznačně nás mrzí, že nemůžeme hrát jinde než v Baku, kam nemůžeme dostat fanoušky a naše rodiny. Tohle je pro mě nepochopitelné, stále to nedokážu překousnout a akceptovat,“ přisadil si záložník Antonín Barák, jenž zahrál perfektně v neděli proti Nizozemsku.

„Třeba se to dalo hrát v Kodani. Sice by to bylo u nich v Dánsku, ale dostali bychom tam velký počet českých fanoušků, byl by to další svátek a zápas úplně o něčem jiném. Pořád bychom si drželi euforii, co máme do teď,“ dodal.

Česko vs. Dánsko. Kdo toho víc nalétal? Pro přiblížení klikněte na obrázek.Zdroj: Deník

Pro Čechy je navíc duel komplikovanější i z toho důvodu, že zatím nacestovali kvantum kilometrů – mnohem víc než Dánové. Ti totiž odehráli základní skupinu doma v Kodani, až na osmifinále se vydali do nijak vzdáleného Amsterdamu.

Uvidí se, jak velký vliv bude mít tento fakt na výsledek. V neděli v Budapešti byli Češi svěží, běhaví, skvělí. Jak to bude v sobotu v Baku?