Češi se vrhli do energetických úspor. Někteří uvažují o zateplení, výměně oken či dokonce pořízení solárních panelů či tepelných čerpadel. Ale výrobci nestíhají. Na co se dnes „stojí" nejdelší a naopak relativně nejkratší fronty? Obecně by se dalo říci, že delší termíny jsou na fotovoltaiku, tepelná čerpadla a kotle na pevná paliva. Ale není to tak jednoduché, neplatí to paušálně co do typů zařízení, regionů, dodavatelů, jde spíše o menší výběr. Ale hlavně bezhlavě se pustit do koupě něčeho není nejlepší přístup. S rozmyslem jde například pořídit tepelné čerpadlo s menším výkonem, které doplní plynový kotel, vznikne kombinace s úsporou plynu a ideálním vytížením tepelného čerpadla, na kterém, protože má menší výkon, se ještě ušetří.

Lze pořídit solární kolektory a napojit je do akumulace k tepelnému čerpadlu, předehřát vodu a šetřit tepelné čerpadlo i elektřinu. Ale lze například izolovat podlahu půdy a seřídit a vyčistit plynový kotel a již za minimální náklady lze úsporu očekávat. V každém případě před větší investicí doporučuji konzultovat záměr s projektantem nebo energetickým specialistou, protože kombinace opatření přinese pravděpodobně nejlepší výsledky. Žádné řešení není univerzálním všelékem.

I mezi výrobci čerpadel či zateplení se určitě najdou nekvalitní či nesolventní firmy. Vidíte nějaké opakované nešvary na trhu? Na by si zákazníci měli dát pozor?

Na tomto se moc nezměnilo. Doporučení jsou stejná jako v minulosti. Chtějte reference, rozmyslete si co přesně chcete, poraďte se, mějte kvalitní smlouvu s přesným popisem, co je předmětem zakázky, požadujte záruku na zařízení i práci. I když je to nyní těžší než dříve, počkejte na prověřeného řemeslníka.

Nejjednodušší – a vládou doporučované opatření – je snížit si vytápění v místnosti o stupeň až dva. Kolik taková operace může ušetřit na ročním účtu?

V prvé řadě nezapomeňme na přímou souvislost teploty a vlhkosti. Tj. pozor při snižování teploty na nevyřešené tepelné mosty a nedostatečné větrání, rizikem je vznik plísní v chladných koutech a na chladných površích. Plísně pak mohou být příčinou vleklých zdravotních problémů a z napadených povrchů se špatně likvidují. Na druhou stranu mnozí si zvykli na přetápění a plýtvání. Typickým příkladem jsou školy, kam děti přišly normálně oblečené na cestu do školy a v šatně se svlékaly do triček. Mít v zimě mikinu není přeci nic divného. Problémem mnoha českých zateplených škol je nedostatečné větrání a spolu s přetápěním si umíme představit, jaký to má dopad na pozornost a imunitu.

Zkrátka snižování teploty s rozumem je určitě cesta. Trochu složitější to bude u bytových domů, kde je vyvážená soustava, nastavená regulace a principy rozúčtování. Zásahy do otopné soustavy tak potřebují znalost z oboru vytápění.

Hodně lidí si nyní hodlá „přeměřovat" spotřebu v domácnosti i pomocí tzv. měřičů spotřeby. Ty lze zakoupit například na novém serveru Šetřím.cz, jehož jste odborným partnerem. V jakých situacích se vyplatí si v domácnosti své spotřebiče přeměřit?

Funguje to jednoduše, zvládne to úplně každý a rozhodně to lze doporučit. Řadu lidí překvapí kolik může spotřebovat starý mrazák, stará lednice, permanentně zapnutý počítač, nebo trvale rozsvícená chodba bez úsporného osvětlení. Ostatně šetřit lze nejefektivněji tak, že vím z čeho, tj. kolik co spotřebuje a jak často to používám. V druhém kroku je dobré se zamyslet nad změnou chování a užívání a přemýšlet o úspornějším spotřebiči.