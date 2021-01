„Neodpovídá to žádné logice. Ve 3. stupni PES může být otevřené kasino, děti ale ve škole sportovat nesmějí,“ stěžuje si Karib. Veřejná sportoviště a plavecké areály mohou být přitom otevřeny již ve 2. a 3. stupni.

„Prvního stupně PES není reálné dosáhnout ani do léta. Omezení pohybových aktivit bude mít zásadní dopad na jejich zdraví a imunitu. Jsme jediný stát s Izraelem, který dětem takhle tělesnou výchovu striktně zakázal,“ říká Karib.

Ohrožena je jarní i letní sezona

V polovině ledna plánoval rozjet víkendové příměstské tábory zaměřené na plavání, lyžování a všeobecné pohybové aktivity. „Smířili jsme se s tím, že to nebude. Mnohem horší ale je, že v ohrožení je i jarní a letní sezona,“ odhaduje instruktor.

Za svou firmu, která akce pořádá, poslal dokonce dopis s výzvou na ministerstvo školství. V dopise pak vládu žádá, aby výuka plavání a s ní spojené školy v přírodě byly pro 1. stupeň základních škol povolené již ve 3. stupni PES. „Myslíme si, že jsme schopni dodržet veškerá opatření i nad rámec běžného fungování. Riziko nákazy v bazénu je díky chloraci téměř nulové,“ říká Karib.

Pro všechny účastníky je schopen předem zajistit antigenní testy, před nástupem do autobusu by se také všem změřila teplota. Děti se pak přes den pohybují pouze ve skupinkách o maximálně po deseti, ubytované jsou na pokojích po dvou, ve společných prostorách je pak samozřejmostí nošení roušek. Děti také nepřicházejí do kontaktu s nikým jiným než s instruktory, učiteli a personálem.

Výzvu podporují zahraniční studie

Za povolení umožnit dětem a mládeži sportovat apeluje na vládu i Lékařská komise Českého olympijského výboru, podle ní má být prvním krokem při rozvolňování restrikcí. „Je to v zájmu budoucího nejen tělesného, ale i duševního zdraví celé mladé generace,“ uvádí komise na svém webu.

„Výzvu přitom podporují i zahraniční studie, podle berlínských vědců je pravděpodobnost riziko nakažení u dětí do 12 let poloviční než u starších žáků. Děti se virem buďto ani nenakazí anebo se tomu děje častěji mimo školu,“ popisuje Karib. O případné změně systému PES by měla jednat vláda na svém zasedání v novém roce, jak sdělila Deníku mluvčí vlády Jana Adamcová.

Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy pořádá dětské sportovní kurzy pod značkou ZŠ PRO DĚTI od roku 2017, kdy vláda uzákonila školám povinné plavání. „Byl ale nedostatek bazénů, tak jsme začali s týdenními intenzivními plaveckými kurzy, kde si děti splní polovinu ze 40 povinných lekcí v bazénu a zároveň i školu v přírodě,“ popisuje Karib. Pobyt se odehrává v Hotelu Energetik v Krkonoších v Peci pod Sněžkou. Školám odpadá každotýdenní dojíždění na bazén, organizování dopravy a doprovodu.

Organizátor a instruktor sportu pracuje jako OSVČ, od státu dostal pouze příspěvek. „Program Covid - Školy v přírodě je orientovaný pouze na majitele areálů. Nás jako organizátorů se ale netýká,“ stěžuje si Karib. V současné době se věnuje online sportovním videím a plánuje nové kurzy. Vydal také knížku - dobrodružný dětský román s názvem Ostrov Socci, ve kterém vystupují postavy z jeho kurzů a her.