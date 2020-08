Barbora Orlová, která má na svědomí smrt studenta na střední škole ve Žďáru nad Sázavou z října 2014, zůstane i nadále za zdmi ústavu zabezpečovací detence v Brně. Minulý týden ve čtvrtek 30. července o tom rozhodl Městský soud v Brně, když zamítl žádost Orlové o přemístění do psychiatrické nemocnice. Orlová o změnu žádala už pětkrát, pokaždé neúspěšně.

„Ve veřejném zasedání soud rozhodl tak, že u Barbory Orlové i nadále trvají důvody zabezpečovací detence. Oprávněné osoby se vzdaly práva podat proti usnesení soudu stížnost a rozsudek je tak pravomocný,“ konstatovala pro Deník Vysočina mluvčí soudu Petra Hovorková.

Proč soud žádosti Orlové nevyhověl, není známo.

„S ohledem na skutečnost, že se oprávněné osoby vzdaly práva stížnosti a netrvaly na písemném odůvodnění rozhodnutí, bylo toto usnesení vyhotoveno jako zjednodušené a proto neobsahuje odůvodnění,“ vysvětlila Hovorková.

Ochrana společnosti

S největší pravděpodobností se soud držel odborného posudku a stanoviska lékařů, kteří pravděpodobně jako v předešlých letech přemístění Orlové do zdravotnického zařízení nedoporučili.

„Pokud jde o samotné aktuální lékařské zprávy, nemohou jejich obsah komentovat,“ dodala Petra Hovorková.

V loňském roce rozhodoval o dalším osudu Orlové soudce Libor Hanuš. Podle něj byl hlavním důvodem ponechání Orlové v detenci, ochrana společnosti.

„Vše, co jsem udělala bych chtěla odčinit. Dneska, kdy jsem prošla léčbou, už bych nebyla schopná nikomu ublížit. Pobyt v detenci mi v tom hodně pomohl, hlavně pokud jde o disciplínu. Jsem zaléčená a už tři a půl roku ve stabilním stavu. Stala jsem se vegetariánkou a přestala jsem kouřit,“ řekla loni soudu Orlová.

Paranoidní schizofrenie

Barbora Orlová trpí těžkou formou paranoidní schizofrenie, která je velmi složitě léčitelná. Lékaři loni zmínili, že se přesto stav Orlové zlepšil. Hlavní problém, proč nechtěli lékaři Orlovou z detence pustit, byl ten, že pro ně byla nečitelná. Stále totiž netušili, co se jí honí hlavou. Asi nejvíc jim vadilo, že nespolupracuje při společných terapeutických sezeních s jinými pacienty a odmítá se takzvaně otevřít. Zda lékaři i letos mluvili ve stejném duchu, není známo.

Orlová ozbrojená nožem a pepřovým sprejem vtrhla do školy ve Žďáře nad Sázavou v říjnu 2014. Chtěla tím upozornit na své psychické problémy. Mimo jiné tvrdila, že ji ovládá nějaký vesmírný stroj a sleduje ji bývalý přítel. Také tvrdila, že počítala s tím, že ji policisté během zásahu zastřelí. Proto vzala jako rukojmí dívku, kterou bodla do břicha a vážně ji zranila. Šestnáctiletého Petra Vejvodu zranila smrtelně. Orlovou nakonec zneškodnili policisté pomocí elektrického paralyzéru. Soud ji uznal nepříčetnou a posla do detenčního ústavu, kde je dodnes.

Další, šestou žádost o přemístění do psychiatrické nemocnice, může Orlová podat znovu za rok.