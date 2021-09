"Na pomoc tam vyrazili dvě záchranářské posádky, lékařská, inspektor i letečtí záchranáři. Na místě se nachází zraněné osoby, ale pro podrobnosti čekáme na situační zprávu z místa události," uvedla bezprostředně po nehodě mluvčí záchranářů Jana Poštová.

"Na místě dopravní nehody jsme ošetřili celkem dvě osoby - řidiče autobusu ve věku 46 let, který byl zaklíněný, toho jsme s úrazem dolní končetiny převezli do Ústřední vojenské nemocnice, ženu, cestující, 75 let, jsme s úrazem hlavy a dolní končetiny, převezli do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady," informovala později Poštová na twitteru Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

Hlavní tah směrem na Pražský okruh byl uzavřen, zprovozněn bude až ve večerních hodinách.