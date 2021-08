Proti němu se odvolal jak státní zástupce, jenž chtěl obžalovaného poslat za mříže na pět let, tak Dobner, jemuž se zdál nepřiměřený i výchovný trest. Neuspěl ale ani jeden. „Obě podaná odvolání byla jako nedůvodná zamítnuta,“ informovala Deník mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová.

Dobner se do konfliktu se zákonem nedostal poprvé, v minulosti byl 5x soudně trestán v Čechách a 5x v Německu. Za minulého režimu dostal mimo jiné dva roky vězení za poškozování zájmů republiky v zahraničí a snižování vážnosti prezidenta republiky.

Vysokoškolsky vzdělaný senior podle obžaloby opakovaně komentoval na jednom ze zpravodajských serverů článek pojednávající o smrti českých vojáků.

V diskusi mimo jiné napsal „ti čeští teroristé a váleční zločinci, co se podílí na zločinné agresi vůči afghánskému lidu, našli svůj spravedlivý trest z rukou afghánských mudžahedínů“ či „když tam pochcípají všichni NATO zločinci, tak smutnit nebudu, ale toho afghánského hrdiny je mně líto“. V příspěvcích také gratuloval afghánským mudžahedínům k úspěchu v boji proti mezinárodnímu agresoru a válečným zločincům.

Trval na své nevině

U plzeňského soudu Dobner trval na tom, že je nevinný. Mimo jiné prohlásil, že je přesvědčen, že nemá být vůbec souzen, neboť řekl jen svůj názor. Trestat ho za to by bylo v rozporu s ústavou. „Budu se odvolávat donekonečna, je to pomsta starých struktur z Prahy,“ uvedl Dobner. „Mudžahedín jen bránil svoji vlast, to je podle norimberských procesů naprosto v pořádku,“ doplnil.

Obžaloba navrhla Dobnerovi pětiletý nepodmíněný trest. „Jednoznačně vyjádřil podporu sebevražednému útočníkovi, teroristovi. Neshledávám důvody pro mimořádné snížení trestu,“ vysvětlil státní zástupce. Obhajoba naopak žádala zproštění obžaloby.

Dobner nakonec odešel od soudu s podmínkou, a to i díky změně právní kvalifikace trestného činu. „Státní zástupce v obžalobě skutek popsal jako zločin podpory a propagace terorismu. Zdejší soud však dospěl k závěru, že nebylo bezpečně prokázáno, že zmiňovaný útok na české vojáky v Afghánistánu byl teroristickým činem a nikoli jen prostým trestným činem bez teroristické pohnutky. Skutek proto nově kvalifikoval jako přečin schvalování trestného činu ,“ vysvětlila mluvčí KS Jana Durná.

Dodala, že soud uložil obžalovanému trest odnětí svobody v trvání tří měsíců s podmínečným odkladem na zkušební dobu 18 měsíců a zároveň trest propadnutí věci, notebooku a WiFi routeru.